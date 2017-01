Sedema garante que coleta do lixo será normalizada esta semana

A SEDEMA – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente divulgou nota informando que o recolhimento do lixo doméstico ainda essa semana será normalizado.

De acordo com a Secretaria, houve atraso no recolhimento em função de problemas mecânicos em um caminhão de coleta, contudo o problema já foi solucionado e em alguns pontos da cidade onde a coleta estava atrasada, já está sendo feita normalmente, e a expectativa é que até o final da semana a coleta esteja sendo feita normalmente em toda a cidade.

A SEDEMA pede a compreensão dos moradores e reforça a necessidade da colaboração de todos quanto à separação do seu lixo, além de reforçar o compromisso com a qualidade de vida da população do município deixando a cidade sempre limpa. Chapadão do Sul, Eu amo, Eu Cuido.

Assecom

