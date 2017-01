Comunicamos a população que o Ginásio Municipal Carlos Archilla que está localizado no Parque União e a Quadra Esperança que fica no Bairro Esperança já estão abertos com a realização de diversas atividades, com monitores, para que a população utilize estes espaços até que as aulas das escolinhas de esporte voltem ao normal.

As atividades estarão sendo realizadas nos seguintes horários:

Segunda a Sexta Feira das 07:00 às 11::00H

Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00H

