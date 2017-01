Nos pênaltis e com gol do sul-chapadense Vinicius Locatelli, Chape elimina o São Paulo da Copinha

A equipe sub-20 da Chapecoense eliminou o a fortissima equipe do São Paulo que no ano passado ganhou praticamente tudo em sua categoria, na disputa por pênaltis nesta terça-feira (10), na primeira fase do mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time catarinense conta com um atleta sul-chapadense

Depois de um empate sem gols no tempo normal, a partida se encaminhou para a disputa por pênaltis para definir quem passaria de fase. Quem abriu a disputa foi Vinicius Locatelli, o Vini, natural de Chapadão do Sul.

Vini entrou na partida, disputada nesta noite em Capivari (SP), já na etapa final, aos 31 minutos. Aos 43, ele cobrou escanteio que Rhainer, que entrou junto com ele no jogo, cabeceou no travessão.

Já nos pênaltis, Vini deslocou o goleiro tricolor e abriu o placar. Em seguida, Militão perdeu a cobrança para o São Paulo. Na rodada seguinte, todos fizeram o gol, porém na terceira rodada, novamente os paulistas, com Geovane, perderam.

Na sequência quem errou foi Ronei para a Chapecoense, parando na defesa de Lucas Paes. Na quinta e última rodada, bastava Ned marcar para classificar os catarinenses. E assim ele fez, sem chances para o São Paulo realizar a última cobrança.

Ainda envolvidos pela comoção do acidente com a delegação da equipe principal da Chapecoense no fim do ano passado, a torcida em Capivari apoiou os catarinenses entoando o famoso “Vamô, vamô, Chape!”. O Verdão do Oeste começou perdendo na Copinha, mas se recuperou e conseguiu vaga inédita na fase de mata-mata.

A equipe da Chapecoense enfrenta o Capivariano pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, em data a definir pela Federação Paulistana de Futebol, provavelmente na próxima sexta-feira.