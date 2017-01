Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde. Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas por crianças e lucros através de negócios imobiliários. Tudo que fizer refletirá sobre sua família. Mentalize coisas boas, otimistas e que lhe tragam benefícios.

TOURO A elevação de sua inteligência, será evidente nesta fase em que o planeta Mercúrio, está ajudando você. Todavia, deverá evitar atritos e discussões e tudo que possa, de uma forma, prejudicá-lo, física, mental e moralmente.

GÊMEOS Procure levar seus planos por um caminho seguro e tranquilo, pois a fase que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Êxito amoroso, em jogos, sorteios e na loteria. Boas notícias virão. A cor da sorte é branco.

CÂNCER Dificuldades na vida doméstica e muito mau humor é o que pressagia o fluxo astral para esta fase. Evite as discussões precipitadas e seja mais inteligente que tudo saíra a contento. Procure investir nas pessoas certas.

LEÃO Lute pela consecução de suas ideias e objetivos, pois terá a seu favor as influências positivas do planeta Júpiter. Alguém, do seu conhecimento poderá beneficiá-lo, social e financeiramente, nos próximos dias.

VIRGEM Dia em que deverá evitar a indecisão e a incerteza, pois poderá deixar de realizar excelentes negócios com ferros, aço, metais, cobre e imobiliários. Tome decisão acertada e saiba defender seus interesses.

LIBRA Sucesso em assuntos profissionais, comerciais e financeiros. Procure cuidar também de suas questões familiares, de sua paz espiritual e de sua tranquilidade geral. Será correspondido no amor e no lar.

ESCORPIÃO Sendo este um período dos mais indicados, terá nele boas oportunidades. Aproveite o bom fluxo astral. É um bom período do ano para se definir profissionalmente e para ganhar dinheiro. Estabeleça novos planos de trabalho e terá sucesso. Terá apoio de amigos.

SAGITÁRIO Saiba que agora você está melhor fisicamente e com a mente voltada para uma mais vida saudável. Aproveitando suas oportunidades para fazer novas amizades e para ganhar dinheiro, demonstrará ser prático. Alguma coisa boa vai acontecer.

CAPRICÓRNIO Os seus superiores reconhecerão suas qualidades. Faça reivindicações. É um bom dia para os que lidam com eletricidade. Influências positivas de amigos no setor amoroso. Este é um bom momento para você se dedicar a exercícios de meditação.

AQUÁRIO Mente sempre alerta e voltada ao progresso de um modo geral, muita disposição para o trabalho e negócios ou empreendimentos imobiliários e bastante tranquilidade na vida familiar e amorosa está prevista para você hoje.

PEIXES Hoje você estará disposto a ajudar as pessoas do seu círculo social, podendo envolver-se com alguma ocupação que traga uma união mais íntima com o público. O dia revela-se bem direcionado, onde poderá cruzar caminhos, e mudar certos conceitos que você julgava menos importantes.

