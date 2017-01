Em busca de melhorias Itamar Mariani se reúne com os servidores da pasta

Na última Terça Feira (10), o Secretário de Finanças Itamar Mariani, promoveu uma reunião com os servidores públicos municipais lotados nos departamentos que são de responsabilidade da pasta. A reunião também foi acompanhada pelo Paulo Borges do Controle Interno e pelo Prefeito João Carlos Krug.

Na reunião João Carlos Krug disse esperar que os funcionários busquem juntos com ele melhorar o trabalho que já estava sendo feito, para que assim Chapadão do Sul seja referência de trabalho bem feito no estado. Deixou claro que deve-se buscar ajudar o contribuinte, mesmo que a ajuda solicitada não seja de sua capacidade, mas que pelo menos saiba orientar e facilitar a resolução do que ele está buscando.

Itamar se colocou aberto ao que os funcionários acharem pertinente, disse que estará indo em cada setor para conversar e ver o que cada um acha que deve ser mudado, melhorado e feito para que o trabalho seja feito cada dia melhor e assim o contribuinte fique satisfeito.

Todos os demais Secretários estão promovendo reuniões com os servidores públicos lotados em seus departamentos, para que juntos possam buscar maneiras de melhorar o serviço prestado ao contribuinte, e para que Chapadão do Sul seja um modelo de gestão pública e referência no estado.

A Secretaria Municipal de Finanças compreende os seguintes Departamentos:

1 – Departamento de Tesouraria;

2 – Departamento de Contabilidade;

3 – Departamento de Cadastro e Tributação;

4 – Departamento de Planejamento;

5 – Departamento de Posturas;

6 – Departamento de Prestação de Contas;

7 – Departamento de Fiscalização de Obras;

8 – Departamento de Auditoria Tributária e Fiscalização Tributária;

9 – Departamento de Dívida Ativa.

