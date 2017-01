Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara mente para Ricardo. Jabá se empenha para descobrir quem é o pai do filho de Martinha. Ricardo decide deixar Joana responsável pela academia por alguns dias enquanto viaja. Tânia lamenta não poder ajudar Joana e tenta adiar a viagem. Giovane se despede de Joana. Belloto critica Alisson. Martinha ameaça se afastar de Juliana. Jabá e Lucas contam para Júnior que Martinha está grávida. Ricardo apresenta seu sócio, Mauro, para Joana. Damiana e Toninho voltam para o Ceará. Clara prende Rômulo em seu quarto. Júnior ajuda Léo, filho de Mauro. Artur passa mal no colégio e Belloto o repreende. Stella, esposa de Mauro, se surpreende ao saber que Joana é filha de Ricardo.

SOL NASCENTE

Mario tenta fugir de Argemiro. Loretta dá o número do telefone da filha para Mariano e Ralf se irrita. César descobre que Sócrates pediu demissão do banco e entra em pânico. Renata explica para Alice como será o processo para o recebimento da indenização da seguradora. Louzada manda seus homens resgatarem Mario na praia. César acerta com Moreira um novo esquema de desvio de dinheiro da Arraial Pescados. O delegado Mesquita avisa Alice sobre a prisão do japonês mafioso de São Paulo. Mariano chega ao estúdio de Ralf à procura de Milena. César e Sinhá ficam satisfeitos com as fotos de Mario que recebem de João Amaro. Alice não consegue falar com Mario. Mario surge na praia, desacordado.

ROCK STORY

Léo e Yasmin se desesperam ao saber do sequestro da mãe. Diana desconfia do sequestro e supõe que Néia possa estar mentindo. Léo avisa aos convidados que o casamento está cancelado, e Néia comemora. Ramon liga para Léo pedindo resgate. Ramon rasga o vestido de Néia e a deixa no meio da rua. Néia não repara que esqueceu na casa de Ramon o anel que Léo lhe deu. Alex ameaça Júlia, que é defendida por Nelson. Com medo das retaliações de Alex, Júlia teme pela segurança de Gui. Lorena avisa a Alex que, se ele voltar a importunar Júlia, ela acabará com ele. Daniel entrega para Gui o endereço da irmã de Alex. Néia pede carona na estrada e acaba entrando em um carro de bandidos. Gui se surpreende ao constatar que Marisa é irmã de Alex e avisa à moça que quer falar com o bandido.

A LEI DO AMOR

Magnólia se esconde de Pedro, enquanto Fausto finge dormir. Misael consola Flávia depois de sua conversa com Bruno. Yara pensa em Ciro. Magnólia engana Pedro e Ana Luiza. Helô reclama do tratamento para engravidar e Pedro fica chateado. Bruno fala para Flávia que Cidália precisa fazer uma operação com urgência. Augusto fala com Ciro sobre Beth. Bruno esnoba Jéssica. Vitória se sente mal e Augusto a leva ao médico. Luciane e Salete fazem as pazes no hospital. Gledson ajuda Hércules a discursar para as costureiras. Flávia conta para Cidália que ela precisa fazer uma séria operação. Leila decide revelar a Flávia quem é seu pai biológico. Tião flagra Helô em sua casa. Flávia informa a Tião que é sua filha.

DOIS IRMÃOS

Halim fala de sua torcida para o entendimento dos filhos depois da distância forçada. De volta ao passado, Zana ajuda Yaqub a se arrumar para ir à escola. Os gêmeos veem Rânia conversar com um rapaz na rua. Yaqub volta a sofrer com insultos no colégio. Omar destrata seu professor na sala. Os gêmeos voltam juntos para casa. Omar fala para Zana que viu Rânia com um rapaz na rua. Yaqub se isola em seu quarto e desiste de passear com a família. Omar vence uma competição de remo. Yaqub estuda em seu quarto. Yaqub vasculha o quarto de Omar. Domingas fica nervosa com a presença de Omar. Zana destrata o namorado de Rânia e o expulsa de sua casa. Domingas anuncia que está grávida.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Lucero diz a Julieta que ama Edmundo. Marina escuta Fidel e Silvestre falando sobre a luta que Inácio fará. Os agentes interrogam Rômulo sobre a morte de Marrufo. Marina e Consuelo dizem a Regina sobre a luta de boxe de Inácio. Na academia, Inácio se dispõe a lutar e se surpreende ao ver Regina entre o público. Regina se altera ao ver Inácio lutando. Apolinário entrega um anel de compromisso a Julieta e a pede em casamento. Ela aceita. Na casa da família Cervantes, Patrício assessora Raul e Marco entra. Marco fala por telefone com Rômulo para informar que Patrício se encontra em sua casa. Consuelo e Noélia brigam por Inácio na plateia, ele se distrai e é acertado por Acero, que o derruba. Inácio leva um golpe na cabeça e cai inconsciente. Patrício pede a Marco que entretenha Patrício até que ele chegue á sua casa. Aurora informa Marco que Raul saiu de casa. Na academia, Matheus informa Regina que Inácio não recobrou os sentidos. Um médico diz a Regina que Inácio sofreu uma lesão cerebral. Rômulo chega alterado a casa de Marco. Aurora pergunta o que ocorreu. Rômulo a aponta uma arma. Aurora expulsa Rômulo de sua casa. No hospital, Matheus se nega a pagar os gastos médicos de Inácio e diz a Noélia que depois do acidente, Inácio já não servirá mais para lutar. Na mansão, Olga vê Rômulo com uma arma e a tira do pai, dizendo que ele está a deixando muito nervosa. Lucero conta Edmundo sobre o acidente de Inácio. Edmundo se altera e Raul o tranquiliza para que possa começar a audiência. Olga diz a Rômulo que sente a falta de Regina. Uma enfermeira pergunta a Regina se ela cobrirá os gastos do hospital, já que Matheus se esquivou da responsabilidade. Regina responde que cobrirá.

A GATA

Inês e Raí viram cúmplices do sequestro de Jacira. Tony diz a Billy que sente tristeza que o bando está se desintegrando. Tilico telefona para Esmeralda para dizer que está com Jacira e terá que lhe dar a quantia que ele pedir, do contrário, jamais voltará a ver a amiga com vida. Tilico pede ao Silencioso uma quantia milionária em troca de Jacira. Lorena, furiosa, diz que não consegue tirar o Silencioso da cabeça. Gisele a propõe que ela vá a um SPA a fim de relaxar. Damião chega com policiais para deter Gisele, acusada de tentativa de assassinato contra Paulo.

CARINHA DE ANJO

Delegado Peixoto tenta verificar a denúncia contra Flávio para prender em flagrante o homem. Dulce Maria chora ao lembrar da mãe. Cecília conta para Tia Perucas que anda em dúvida quanto a vida religiosa. Estefânia comemora e diz que Gustavo terá chance. Cecília encontra uma casa para sua irmã morar. Cecília agradece Tia Perucas e Gustavo. Dulce Maria pede para que Cecília almoce com eles. Fabiana conta para as irmãs que irão participar de um concurso de coral, mas que falta contar para a Madre Superiora. Gustavo leva Cecília, Tia Perucas e Dulce Maria para almoçar num restaurante com Vitor.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel e Kamil param na estrada para ver um acidente de carro. Ezel discute com Tefik e Ramiro se esconde. Eysan compra passagens de avião. Kamil observa Eysan conversar sozinha no túmulo de Omer. Ali e Tefik vão ao cinema.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Tomásia diz no meio do casamento que Leôncio tentou matá-la. Rosa escuta a conversa de André e Isaura e promete contar tudo a Leôncio. Gioconda teme um escândalo de sua filha. Tomásia é expulsa da igreja, jogada na lama e jura vingança. Malvina hesita, mas se casa. O Conde Campos encontra Tomásia e a convida para subir em sua carruagem. Gabriel diz a sua mãe que gosta de Helena, mas ela é contra. Henrique se declara para Isaura e tenta beijá-la. Gertrudes passa mal na festa do casamento. Miguel vai até a fazenda comprar a liberdade de sua filha. Leôncio manda prender André.

A TERRA PROMETIDA

Milah agradece o apoio de Orias. Elias pergunta se Jéssica não se interessaria em Iru. Com mania de limpeza, Haniel limpa os objetos de sua tenda. Rune, Elidade, Livana e Laila se divertem com os bebês. Ruth toma conta de sua criança. Adonizedeque se despede de Zareg, Racal e Bogotai, que deixam o palácio. Bogotai vai até a taberna e oferece ouro em troca do favor de Lina. Aruna se oferece para ir com Elói até o celeiro. Bogotai pede um monte de roupas velhas. Elói e Aruna chegam no celeiro e se deparam com Noemi sendo atacada por Laís. Bogotai recebe as roupas velhas e pede alimentos estragados. Otniel e Acsa quase se beijam, mas são interrompidos por Iru. Elói avisa Calebe sobre o ataque no celeiro. Com os alimentos estragados e as roupas velhas, Zareg e os nobres deixam Jerusalém rumo ao acampamento hebreu. Na caverna dos leprosos, Milah se espanta ao ver o mesmo moribundo que a atacou. Zareg, Racal, Bogotai e o restante da comitiva se vestem como hebreus e seguem em direção à Gilgal. Calebe chega e tenta impedir que Laís faça alguma besteira.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários