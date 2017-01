Alto Taquari: Presidente da Câmara assume prefeitura após decisão do TSE

Depois de uma semana após a posse do prefeito eleito Lairto Sperandio (DEM), por decisão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE o presidente da Câmara de Vereadores, Ivam Borba, assumiu o cargo logo após os vereadores extinguirem os cargo de prefeito e vice. Lairto teve seu registro indeferido pelo TSE e por este motivo não deveria ter sido empossado.

A sessão atrasou devido uma decisão do Ministro Napoleão Nunes, que segundo advogados do prefeito eleito teria concedido uma liminar suspendendo a extinção do cargo de prefeito do município de Alto Taquari. Segundo decisão, o ministro entende que a Relatora do processo quem deva decidir sobre as solicitações referentes ao processo.

Como a decisão não foi comunicada oficialmente, a Sessão Extraordinária foi realizada e o presidente da Câmara Municipal, Ivam Borba (PSDB) foi empossado como prefeito interino de Alto Taquari.

Segundo explicação do advogado da casa Dr. Mauro, a posse do prefeito interino foi feita de acordo com a determinação do Cartório Eleitoral da 8ª zona. E ressaltou que seguiu da mesma forma do dia 1ªde janeiro.

Ainda segundo o advogado, outra sessão poderá ser realizada para atender as orientações que chegarem a casa enviadas pelo Cartório Eleitoral.

Após ser empossado como o prefeito interino, Ivam Borba falou do compromisso em fazer uma cidade melhor e falou sobre esta situação e como ela atrapalha o desenvolvimento do município, “Situação constrangedora para nosso município”.

imparcial

Comentários