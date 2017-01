Termina nesta terça prazo para produtor declarar área de soja em MS

Termina nesta terça-feira, dia 10, o prazo para que os produtores rurais de Mato Grosso do Sul que cultivam soja na safra 2016/2017 façam a cadastro da área plantada na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

O registro da área cultivada com soja foi implementado em 2006. É obrigatório e pode resultar em multa para o produtor que não prestar as informações. Seus dados são utilizados para regulamentar o vazio sanitário e determinar medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática no estado.

Levantamento da Iagro, aponta que até o dia 3 de janeiro, somente 68,25% de uma área de 2,5 milhões de hectares que foram cultivados nesta temporada, foram cadastrados.

Segundo o fiscal da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Filipe Portocarrero Petelinkar, a falta de conhecimento sobre a importância deste trabalho tem feito alguns produtores deixarem de repassar as informações. “A medida é protetiva. Precisamos saber quais propriedades estão plantando soja para monitorar e evitar grandes problemas com a sanidade vegetal”, reforçou.

O cadastro é realizado exclusivamente pela internet, no site da Iagro. Para acessar a página clique aqui!

