Soja sobe e retoma patamar de US$ 10 por bushel

O preço da soja na Bolsa de Cereais de Chicago registrou na segunda-feira (09.01) alta de 10,50 centavos de Dólar no contrato de Março/17, fechando em US$ 10,0525 por bushel. O contrato de Maio/17 subiu 10,75 centavos de Dólar, enquanto o vencimento de Julho/17 valorizou 11,00 centavos de Dólar.

A reabertura do mercado norte-americano de soja trouxe ganhos nas principais cotações dos futuros, recebendo suporte vindo principalmente do reaquecimento da demanda. As exportações semanais reportadas pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) somaram 1.457,230 milhão de toneladas – um recorde para esta época do ano que superou as expectativas do mercado.