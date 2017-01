Secretaria de Saúde alerta contra falsas agentes de combate à dengue

O Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Saúde alerta os moradores contra possíveis golpistas que estão se passando por agentes de combate à dengue.

Segundo a secretária de Saúde Adriana Tobal, duas mulheres estaria forjando o trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue para entrar na casa das pessoas. “Recebemos a denúncia que duas mulheres estariam batendo de casa em casa se passando por agentes de combate a endemias”, conta a gestora.

O coordenador do Controle de Vetores, Geandro dos Santos Almeida, esclarece ainda que agentes de endemia usam uniformes e são identificados com crachá emitidos pelo Governo Municipal, “outra característica importante é que todos eles andam com a bolsa amarela que tem o brasão do Município”.

Ainda conforme Geandro dos Santos, “as mulheres seriam de cor morena clara, sendo que uma delas teria uma borboleta tatuada no ombro esquerdo. Pedimos para que a população fique alerta, até o momento não temos conhecimento que nenhuma delas tenha adentrado nas residências, apenas recebemos denúncia que as mesmas tentaram entrar, mas que a moradora desconfiou e não permitiu o acesso, por esse motivo não foi preciso registarmos o boletim de ocorrência”, explica o coordenador do Controle de Vetores.

“Recomendamos que os moradores antes de deixar entrem em suas residências que peçam o crachá dos agentes e confirmem a identificação, caso ainda tenham dúvidas para que entrem em contato nos telefone (67) 3247 7017”, orienta a secretária de Saúde Adriana Tobal.