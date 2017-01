Secretária de Infraestrutura e Projetos Sônia Maran inicia vistoria nos prédios públicos

O Prefeito João Carlos Krug, a Secretária de Infraestrutura e Projetos, Sônia Maran, seu adjunto Ricardo Bannak e sua equipe, promoveram uma reunião de trabalho, na terça feira (10), onde foi debatida a situação a qual foi recebida a pasta da secretaria.

Foi discutida a situação dos prédios Públicos e solicitado que a partir de agora, Engenheiros acompanhem as obras do Município. Com relação ao asfalto, o Prefeito pediu para que deem continuidade nas obras e para que seja feita uma revisão dos planos Municipais que já existem.

Assuntos urgentes discutidos na reunião:

Conserto da Rodoviária foi colocado em pauta como assunto urgente a ser resolvido e o Secretário Adjunto Ricardo Bannak informou que já esteve averiguando o local para tomada da providencia.

Sobre o levantamento emergencial das Escolas Municipais, o Prefeito solicitou um olhar atencioso e resolutivo.

João Carlos pediu para que a Secretária Sônia Maran fique atenta quanto o andamento de todas as solicitações da pasta e a mesma disse que até quinta-feira (12) todas as informações serão entregues a ele, para que seja feita as melhorias necessárias.

Comentários