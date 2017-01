Prefeitura de Paraíso das Águas realiza serviço de ampliação da rede de drenagem de água pluvial

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana está realizando serviço de ampliação da rede de drenagem de água pluvial na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, próximo à Rua Celestina Faustina da Cruz, no centro da cidade.

A captação da água das chuvas através da drenagem pluvial urbana, será fundamental para a cidade, principalmente em períodos com grandes quantidades de chuvas, como é o caso do mês de janeiro. Ela minimiza os problemas com alagamentos e enchentes causados pela grande precipitação de águas.

A obra possui 20 metros de extensão e foi contratada pelo valor total de R$14.409,10 (quatorze mil quatrocentos e nove reais e dez centavos), e será custeada com recursos 100% municipal.

A previsão é que a obra fique pronta ainda esta semana.



Texto: Daniela Lossávero

Fotos: Max Arantes