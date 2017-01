Preço do milho volta a subir nos EUA

O preço do milho na Bolsa de Cereais de Chicago registrou na segunda-feira (09.01) alta de 2,00 centavos de Dólar nos contratos de Março/17, fechando os US$ 3,60 por bushel. As demais posições em destaque da commodity na CBOT fecharam a sessão com valorizações entre 2,00 e 2,50 pontos.

O mercado norte-americano do milho abriu a semana recuperando ganhos nas principais cotações dos futuros, uma vez que as exportações semanais vieram acima do esperado. No entanto, a alta foi moderada em função da proximidade da divulgação do novo relatório mensal de oferta e demanda, que o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) deve liberar nesta quinta-feira (12.01).