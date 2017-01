Paraíso das Águas: Governo do Estado entrega motocicleta 0 Km à Polícia Militar

Já está cautelado para o 3º Pelotão de Polícia Militar de Paraíso das Águas uma motocicleta Yamaha XTZ 250 0KM, que será utilizada nas operações e ostensiva policial. Há expectativa de que novas viaturas, armamento, munições e coletes serão entregues para a policias militar e civil.

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, realizaram a entrega oficial no dia 21 de outubro de 2016, em Solenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, a entrega de mais de R$ 11,1 milhões em viaturas e equipamentos para as polícias Civil e Militar e para Corpo de Bombeiros, dentro da segunda etapa do programa “MS Mais Seguro”.

São 139 viaturas, sendo 135 motos, 4 vans e uma caminhonete, 1,7 mil coletes balísticos, 100 espingardas e 890 mil munições para a Polícia Civil e Polícia Militar e mais 97 equipamentos para o Corpo de Bombeiros, entre eles moto náuticas, motores, barcos, gerador de energia, cabos para salvamento em altura, botes infláveis, viatura auto salvamento, unidade de resgate (UR) e auto plataforma aérea.

Lançado no mês de junho pelo Governo do Estado, o programa “MS Mais Seguro” é um dos maiores projetos da história de Mato Grosso do Sul, para equipar e modernizar a segurança pública, atendendo assim uma das principais necessidades das forças de segurança e da população sul-mato-grossense, destinatária dos serviços prestados.

Além das entregas desta sexta-feira, o Governo do Estado já abriu processos licitatórios para compras de mais 370 viaturas, munições, equipamentos e modernização do sistema de radiocomunicação das forças de segurança de Mato Grosso do Sul, com investimentos que ultrapassam R$ 67,6 milhões. Sendo que as entregas dos equipamentos em licitação serão feitas até o final de 2018.

O total de investimentos no “MS Mais Seguro” ultrapassa R$ 96,6, sendo R$ 78,8 milhões em recursos próprios, R$ 1,6 milhão de emendas parlamentares estaduais, R$ 30 mil de emendas parlamentares federais e R$ 15,9 milhões provenientes do Governo Federal, por meio Ministério da Justiça e Cidadania, que serão investidos na modernização do sistema de radiocomunicação das polícias e bombeiros do Estado.

Primeira etapa

Os primeiros repasses do “MS Mais Seguro” foram feitos no mês de junho deste ano, durante o lançamento do programa. Na ocasião o governador Reinaldo e o secretário José Carlos Barbosa entregaram 74 novas viaturas, 60 para a Polícia Militar e 14 para o Corpo de Bombeiros e mais 230 novas armas para os policiais militares.

Das viaturas recebidas pela Polícia Militar, 54 são motocicletas, sendo 19 de 250 cilindradas e 35 de 660 cilindradas, quatro vans e dois caminhões guinchos, que beneficiaram diversos municípios do Estado. Os veículos foram adquiridos com recursos das multas de trânsito aplicadas pelos municípios conveniados.

Entre as 230 novas armas recebidas pela Polícia Militar estão fuzis 7.62, metralhadoras automáticas e espingardas de grosso calibre que foram enviadas para os grupos especiais da PM e também para alguns municípios do interior do Estado, especialmente aqueles localizados na fronteira.

Já o Corpo de Bombeiros recebeu na primeira etapa 14 viaturas, sendo oito Unidades de Resgate, seis delas para Campo Grande e outras duas para municípios do interior; e mais seis viaturas Auto Bomba Rápidos (ABR), sendo 4 deles para Campo Grande e outros dois para os municípios do interior.

Brito News – Com informações: Joelma Belchior – Comunicação Sejusp

