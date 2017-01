Internauta- IPVA em Mato Grosso do Sul

gostaria de fazer um desabafo se for esta a palavra, que o nosso governo esta fazendo com os proprietarios de veiculos, ref o IPVA de 2017, alem de aumentar a porcentagem para 3,5% do valor fipe do veiculo, o estado nos da duas opçoes de pagamento:

Primeira pgto até 31/01/2017 com desconto de 15% do valor.

Segunda pgto em ate 5x com vencimento, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2017.

ai vem o golpe.

Se o cliente, data de hoje 10/01/2017 for transferir o veiculo, para o seu nome, o Detran MS, automaticamente cobra todo o IPVA do cliente, mesmo este, não estando vencido ainda, cobra integral sem a opção do novo proprietario pagar em final de janeiro de 2017 ou em 5 parcelas. no Site do IPVA, apenas fala que existem duas opçoes de pagamento, final de janeiro de 2017 ou 5 parcelas sem desconto, e não existe nada ref. a pessoa adquirir o veiculo e ter que pagar o IPVA integral.



ADELIO LUIZ MENZEL (ADELIO VEICULOS

