Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Saiba que grandes oportunidades estarão surgindo no setor financeiro. Porém, não é preciso adotar nenhuma estratégia especial para aproveitá-las. Lucros pela perspicácia nos negócios e por meio dos parentes.

TOURO Dia em que terá muita paz íntima e que deverá colaborar decisivamente na solução de seus problemas financeiros e profissionais. A vida amorosa trará satisfação e muitas alegrias. Melhora da saúde.

GÊMEOS Grandes possibilidades de sucesso poderão ser esperadas para os próximos dias. Algumas ideias brilhantes que vier a ter, devem ser colocadas em prática. Pode fazer mudanças e receber agradáveis notícias.

CÂNCER Excelente fase zodiacal para adquirir bens materiais, abrir caderneta de poupança ou conta bancária e progredir pessoalmente. Pessoas conhecidas procurarão ajudar você. Haja com otimismo.

LEÃO Você ficará indeciso entre ocupar-se realmente com tudo o que se refira as coisas de sua casa, ou optar para uma tendência a uma reclusão voluntária, disposto a colocar todos os seus pensamentos em uma ordem lógica para que possa efetivamente entendê-los.

VIRGEM Hoje, você estará muito crítico nos seus relacionamentos pessoais que o colocará em uma posição mais vulnerável em relação às pessoas do seu convívio. Ótimas oportunidades de ganhar dinheiro e fazer negócios, pelo esforço no trabalho e pela influência de amigos.

LIBRA Boas coisas deverão acontecer hoje para você. O planeta Vênus vai lhe dar excelentes chances de conseguir realizar o que pretende, principalmente as que vem planejando desde há muito. Bom aos assuntos sentimentais e amoroso. Dia de sorte.

ESCORPIÃO Não deixe que invejosos e incapacitados estraguem sua paz no lar e no trabalho principalmente. Analise as pessoas e só dê crédito àquelas realmente humanas e honestas. Tranquilidade com a pessoa amada. Saúde estável.

SAGITÁRIO Dia favorável para reencontrar com os amigos. O sucesso em novas empresas e empreendimentos será evidente. Procure tirar o máximo proveito, hoje, principalmente em matéria de amor. A sua disposição para aventuras, pode levá-lo a extremos.

CAPRICÓRNIO Dia em que se encontrará mais ambicioso, empreendedor, hábil e confiante em si mesmo, o que deverá levá-lo a ter lucros nos negócios. Muito sucesso profissional e social e muita prosperidade geral.

AQUÁRIO Dia muito bom para colocar em prática as novas ideias profissionais e para realizar negócios entabulados anteriormente. Suas qualidades mentais serão ótimas e as condições de progresso material deverão surgir.

PEIXES Este dia, deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e nas questões financeiras ligadas aos amigos. Procure ser previdente quanto aos demais assuntos porque o passado pode trazer alguma coisa que o aborrecerá.

