Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Jéssica desconfia de que Júnior também possa ser o pai do filho que Martinha espera. Irene é rude com Joana na frente de Damiana. Ricardo repreende Bárbara, Clara e Vera por promoverem fofocas na academia. Juliana questiona Jabá sobre a paternidade do filho que Martinha espera. Alisson ignora os comentários de Artur. Tânia repreende Toninho ao vê-lo chegar à academia. Belloto se incomoda com a sequência de exercícios que Alisson passa para Artur. Clara se insinua para Rômulo. Toninho faz uma revelação a todos na academia. Jéssica e Martinha se emocionam na ultrassonografia. Joana e Bárbara se confrontam. Jabá e Lucas se perguntam sobre a paternidade do bebê de Martinha. Ricardo flagra Bárbara e Joana discutindo.

SOL NASCENTE

Carol observa o olhar apaixonado de César para Alice. Peppino não deixa Loretta dançar com Vittorio. Ralf sugere que Alice faça uma surpresa para Mario. Sinhá reclama da atuação de César em seu plano contra Tanaka. Argemiro tortura Mario. Vittorio critica o comportamento de Lenita com Flavinha. Milena reclama de Loretta para Ralf. Tanaka pede Mocinha em namoro. Dora confraterniza com Yumi e Tiago. César ordena que João Amaro elimine Mario. Mocinha sugere que César consiga outro cliente da Arraial Pescados para a lavagem de dinheiro. Carol ouve César ameaçar Sirlene e teme por sua filha. Argemiro chega para cumprir a ordem de César.

ROCK STORY

Gordo parabeniza Gui pelo trabalho com a banda 4.4. Zac critica JF por corresponder ao assédio das fãs. Marisa fica furiosa com o fora que leva de Nicolau. Gui avisa a Júlia que reservou um quarto de hotel para eles ficarem juntos. Laila mostra a Gordo a gravação da conversa que teve com Lázaro. Gordo e Laila deduzem que foi Diana quem armou com Lázaro contra ela. Yasmin comenta com Natália que tirou nota baixa na prova de Matemática. Lázaro avisa a Diana que Gordo está desconfiado do plano que ela armou para afastá-lo de Laila. Chiara pede a Júlia para voltar a lhe dar aulas de balé sem que Diana saiba. Chiara insiste em morar com Gui. Ramon mostra a Néia o lugar que ela ficará escondida durante o falso sequestro. Yasmin avisa a todos que Néia foi sequestrada.

A LEI DO AMOR

Magnólia atira em Beth. Vitória estranha quando Magnólia exige que Ruty Raquel e Sansão se apressem para ir à sua casa. Ciro procura por Beth no aeroporto. Vitória conta para Pedro que Beth esteve no SPA e que deu um presente caro para Augusto. Ciro implora para conversar com Yara. Luciane anuncia que pagará todos os exames de Cidália. Misael fica com Flávia e Luciane no hospital. Ciro chega embriagado em casa. Augusto conta para Pedro sobre a investigação de Vitória. Flávia tenta descobrir com Bruno o diagnóstico de Cidália. Pedro conta para Augusto sobre Ciro e Magnólia. Fausto é ameaçado por Magnólia.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Julieta diz a Regina que se sente bem agora que Apolinário a convidou para trabalhar com ele. Regina afirma que gostaria muito que Julieta e Apolinário encontrassem a felicidade juntos. Raul e Norma pedem a Patrício que ajude na defesa de Edmundo. Rômulo entrega a Olga a ata de divórcio. Ela volta a questioná-lo sobre a origem de Patrício. Rômulo finge ofender-se e exige desculpas. Olga pede que ele fique vivendo com ela para evitar que Mercedes a chateie. Na casa de Julieta, esta diz a Regina estar apaixonada por Apolinário. Regina recebe uma ligação do presídio informando do ataque sofrido por Edmundo. Raul recebe uma ligação do presídio com a notícia de Edmundo. No hotel, Rômulo pergunta sobre o quarto de Marrufo. Ele entra e dispara contra o juiz. Raul informa Regina que Patrício aceitou ser seu assessor legal na defesa de Edmundo. No hotel, a recepcionista e Patrício encontram Marrufo ensanguentado. Ele confessa a Patrício onde estão os cadáveres de José e seus pais, lhe sussurra algo no ouvido e morre. Um agente pede a Patrício que diga o nome de quem suspeita ter matado Marrufo. Patrício diz que se trata de uma pessoa poderosa. Por telefone, Patrício solicita a Melissa alguns documentos que se encontram no arquivo pessoal de Rômulo. No escritório Ancira, Rômulo confessa a Marco ter matado Marrufo e diz que ele terá que encobri-lo perante a polícia. No ministério público, Patrício faz uma denúncia contra Rômulo por este ser o autor intelectual do assassinato da família Tinajeros. O juiz Corona diz a Raul que Edmundo tem a autorização para casar-se. Rômulo diz a Flor que se casará com ela. Flor afirma que se seguirem juntos será sob algumas condições, pois ela não deseja perder sua liberdade. Julieta e Apolinário declaram mutuamente seu amor.

A GATA

Lorena vai à casa do Silencioso para insultá-lo e culpá-lo por Esmeralda e Paulo estarem juntos. Silencioso responde que Lorena é uma imbecil por ainda não ter entendido que Esmeralda e Paulo se amam. Lorena diz que vinte anos de prisão não foram capazes de ensinar o Silencioso a ser um cavalheiro. Ele diz que se não fosse um cavalheiro, já teria tirado Lorena dali a patadas. Lorena pega uma arma com a intenção de assassinar Silencioso, mas falha. Silencioso diz que se ela não partir imediatamente, chamará a polícia. Paulo se queixa de fortes dores de cabeça e começa a se lembrar de toda sua vida. Lorena diz a Augusto que foi matar o Silencioso, mas falhou. Ela grita que falhou como esposa e seus filhos a odeiam. Mariano diz a sua mãe que ela é tão má como Gisele e que ele e Paulo vão lhe dar o necessário para que viva, mas não querem mais voltar a vê-la. Lorena ainda tenta convencê-los de que está arrependida e que irá mudar, mas Paulo e Mariano respondem que já não acreditam mais nela. Tilico exige dinheiro a Rita para fugir. Ela responde que não tem, porém nem se tivesse o daria. Tilico ameaça agredi-la, um vizinho aparece e defende Dona Rita. Paulo diz a Esmeralda que já se lembra de tudo e sabe o dano que lhe causou. Ele pede perdão. Esmeralda responde que a culpa é dos dois, e que se algum dia voltarem a estar juntos, terá que ser para sempre. Tilico diz a Esmeralda que precisa de dinheiro para fugir do País.

CARINHA DE ANJO

Cecília diz para Fabiana que precisa decidir o rumo de sua vida em relação a sua paixão. No colégio, Zeca joga futebol com o irmão. O garoto cai e se machuca. Cecília conta que decidiu ir embora. Fabiana fica triste que Cecília vai embora e chora. Cecília diz que não irá embora, disse aquilo apenas por estar confusa. Fabiana fica aliviada e conta que a amiga é como se fosse uma mãe para ela. As duas choram e se abraçam. Zeca precisa usar um colar cervical. Padre Gabriel diz para Gustavo que acredita que Cecília vai desistir da vida religiosa e que ela seria uma boa mãe pra Dulce Maria. Juju conta para Zeca sobre a entrevista com um famoso vlogueiro. Zé Felipe fica preocupado com o irmão. Dulce Maria e Emílio procuram brinquedos no condomínio para doarem. Dulce Maria faz um lanche para o pai com ajuda de Emílio, cheio de mostarda e ketchup. Gustavo come o lanche para agradar a filha. Cecília vai com a Tia Perucas visitar os imóveis para aluguel. Tia Perucas explica que o Padre Gabriel não pode ir até o local. Juju conversa com o youtuber Felipe Castanhari (participação especial) sobre a entrevista com Zeca. Madre Superiora pede para Fabiana levá-la até a cidade para visitar uma amiga que está internada. Nicole se apressa para voltar para Doce Horizonte por achar que Gustavo está perdendo o interesse nela.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz vai ao hotel procurar Eysan. Ezel, Sebnem e Kamil conversam no elevador. Cengiz sai correndo e encontra Ezel na garagem. Eysan deixa Cengiz dormindo no hotel e se encontra com Ali e Ezel.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio diz à Isaura que Tomásia tropeçou sozinha. Gioconda, aos prantos, tenta reanimar Tomásia. Henrique fica fascinado por Isaura. Malvina desconfia que Leôncio tem interesse em Isaura. Gabriel fala mal de Leôncio para Helena. Gabriel enfrenta Leôncio. Malvina conversa com Isaura. Helena fala para Sebastião o que descobriu sobre Leôncio. Henrique conversa com Isaura. Helena e Henrique contam a Malvina o que Leôncio fez com Tomásia. Tomásia acorda e recebe a notícia que perdeu a criança. Miguel consegue o dinheiro que falta para comprar Isaura. Leôncio volta a ameaçar Isaura, aperta o pescoço dela. Gabriel beija Helena. Sebastião pergunta a Gioconda se é verdade que Leôncio prometeu casamento à Tomásia. Gertrudes pergunta porque Isaura está triste. Começa o casamento de Leôncio e Malvina. Tomásia interrompe a cerimônia. André propõe fugir com Isaura.

A TERRA PROMETIDA

Com um punhal na mão, Laís se aproxima de Noemi com expressão de ódio. Inês chega e a moça se esconde com o punhal. Milah e Orias chegam a uma caverna e encontram outros leprosos. Úrsula diz não gostar do rei Zareg. Josué e Aruna visitam Salmon e Raabe. Laís espera Inês ir embora e ataca Noemi com o punhal. Calebe se preocupa com a demora da esposa. Noemi tenta acalmar Laís. Acsa e Otniel procuram por Noemi no acampamento. Os reis conversam na ausência de Adonizedeque. Racal e Bogotai se mostram receosos com o plano do rei Zareg de se juntar aos hebreus. Yana conversa com Aruna e dá alguns conselhos culinários. Samara pede a ajuda de Tobias para matar Yana. Josué elogia o almoço preparado por Aruna. Bogotai conversa com Racal e Zareg. Ele diz ser filho de Cosby e revela seu desejo de se vingar de Finéias. Acsa e Otniel procuram por Noemi em todo o acampamento. Zareg convence Racal e Bogotai de se infiltrarem em Gilgal.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

