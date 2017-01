Acidente na MS 306: homem dorme ao volante e capota carro

Por volta das 01hs00 desta madrugada, o corpo de bombeiros de Chapadão do Sul, foi acionada para atender um acidente na MS 306, cerca de 25 km de Chapadão do Sul, sentindo Costa Rica.

No local, os bombeiros encontraram um casal e um criança de 02 anos, que estavam em viagem, e o motorista L.G.O, de 34 anos, afirmou que dormiu ao volante e saiu foram da pista, onde veio a capotar numa plantação de soja.

A esposa do motorista, F.L.B, 32 anos, apresentava algias no antebraço e na têmpora direita. A criança de 02 anos nada sofreu. Todos estavam usando dispositivo de retenção no veículo e por isso não foram lançados para fora do carro.

Informações e fotos do corpo e bombeiros

