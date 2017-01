Secretário de Administração realiza primeira reunião de trabalho com servidores em Chapadão do Sul

O Secretário de Administração, Orlando da Cunha Castilho (Dinho), vem promovendo reuniões de trabalho com os servidores públicos municipais lotados nos departamentos que são de responsabilidade da pasta. As reuniões também são acompanhadas pelo Secretário Adjunto Lucas Cabrera. No final da semana passada, foi realizada reunião com os servidores dos Departamentos de Licitação e Contratos para verificar os contratos em andamento, como são os procedimentos administrativos e também discutir com os servidores a forma de trabalho da nova administração municipal.

Segundo o Secretário Adjunto de Administração, Lucas Cabrera, estão sendo realizadas reuniões em todos os departamentos para apresentação da equipe, conhecimento das funções de cada servidor, troca de informações sobre os trabalhos que já estão realizados, buscando identificar possíveis falhas, e com a participação dos servidores, adotar medidas para garantir o bom andamento dos trabalhos internos e o melhor atendimento ao cidadão e aos fornecedores”, salientou. (Assessoria de Imprensa da Prefeitura)

