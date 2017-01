Processo seletivo da Educação oferece salário de até R$ 1.456,40 e vagas para 5 cargos

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva de profissionais, com vistas à contratação temporária para atendimento às necessidades de excepcional interesse público na Secretaria de Educação do município de Chapadão do Sul.

A entrega dos formulários de inscrição ocorrerá entre dias 09 e 13 de janeiro, das 08h ás 11h e das 13h ás 17h na Secretaria de Educação, localizada na Avenida Seis, 609 (Piso Superior), Centro. Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

São oferecidas vagas para os seguintes cargos:

Secretária de Escola – 01 e cadastro de reserva – Nível Médio Completo – R$ 1.169,89

Monitor de Educação Infantil – 05 vagas e cadastro de reserva – Nível Médio Completo – R$ 1.169,89.

Agente de Merenda – 05 e cadastro de reserva – Nível Fundamental Completo – R$ 875,43

Auxiliar de Serviços Operacionais I ( limpeza) – 05 e cadastro de reserva – Nível Alfabetizado – R$ 732,18

Motorista Escolar – cadastro de reserva – Nível Fundamental Completo, com CNH modelo “D” ou superior. Curso de formação de condutor de transporte escolar – R$ 1.456,40;

Para os cargos de Secretária Escolar, Monitor de Educação Infantil, Agente de Merenda e Auxiliar de Serviços Operacionais I (limpeza), haverá:

Prova de Títulos (de caráter classificatório);

Entrevista/Avaliação Psicológica (de caráter eliminatório);

Prova Prática com a nutricionista (Para Agente de Merenda);

Exame Médico Admissional.

Para o cargo de Motorista Escolar:

Prova Prática;

Exame Médico Admissional.

Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado, através dos telefones (67)3562-1385//3648 ou 99967-9758 na Secretaria de Educação.

CLIQUE AQUI, leia o edital na íntegra e baixe a ficha de inscrição

Assecom PMCS

