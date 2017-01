Prefeito João Carlos e novo Secretário da SEDEMA se reúnem com servidores da UPL

“Limpeza da Cidade e coleta de lixo serão prioridades da administração municipal.”

O Prefeito João Carlos Krug participou de reunião com os servidores municipais que atuam na UPL – Unidade de Processamento de Lixo, na última sexta-feira, 06. Durante o encontro, João Carlos apresentou o novo Secretário da SEDEMA – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Felipe Augusto Scorssato Batista e iniciou as discussões para definição de um plano de ações para os próximos 105 dias, uma das novidades apresentadas pelo novo gestor da pasta.

Será prioridade da nova administração municipal a limpeza da cidade e a coleta de lixo. Na reunião foram debatidos vários assuntos, dentre eles a possibilidade de terceirização do setor e premiação aos bons funcionários. A licença ambiental do novo aterro sanitário deverá ser liberada em breve, assim como a transição da atual estrutura para o novo local.

“Em toda a Sedema, estamos criando um planejamento por setor, com ações, objetivos, orientações de como fazer, datas, metas e evidências, para que possamos fazer um trabalho com planejamento, organização, direção e controle. Na reciclagem não será diferente, já estamos criando o plano de trabalho do setor e buscando a valorização dos funcionários. O planejamento das ações em toda secretaria será de curto, médio e longo prazo, o que permitirá um nível de certeza mais elevado dos trabalhos, com garantia na qualidade dos resultados”, explicou Felipe Scorssato.

A população pode conhecer mais sobre os projetos e ações da SEDEMA, ou ter mais informações, pelo 3562-1821, ou na sede da secretaria, localizada na Avenida Quatro nº 641 – Sala 04.

AssecomPMCS

