Prefeito de Alcinópolis pede que população pare de se atacar nas redes sociais

Na manhã deste sábado (07), o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva e a vice-prefeita, Adriele Bocalan estiveram na rádio comunitária Educativa FM (87,9) para um breve pronunciamento sobre a primeira semana frente ao executivo municipal.

Entre outros assuntos, o prefeito foi questionado sobre sua relação com a Câmara de vereadores e garantiu que está bem e que ficará ainda melhor. “Essa semana tivemos uma reunião com os caros colegas vereadores, a qual se conduziu muito bem e voltamos a falar uma só linguagem, a de estabelecer um bom relacionamento, trabalhando em conjunto para o bem de nosso município”, explicou.

Na oportunidade Dalmy pediu para que a população deixasse os desentendimentos políticos de lado e parasse de se atacar nas redes sociais. “Tenham paciência e compreensão, pois queremos a paz, afinal, vivemos em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e são amigos. Por isso peço que parem com as intrigas e brigas no facebook, vamos juntos mudar o rumo de Alcinópolis e construir uma nova história”, pediu.

Dalmy explicou que apesar de todos saberem que nenhum início é fácil, os primeiros dias de mandato foram produtivos. “Nosso trabalho se resumiu em realizar ajustes dos serviços de contabilidade, finanças, assuntos jurídicos e de pessoal”, disse.

A equipe composta por secretários e demais servidores está em fase de adequação das funções administrativas, para melhor funcionamento dos órgãos públicos. Para isso, entre os dias 9 e 13 de janeiro haverá expediente das 7 às 11 horas em todas as repartições, exceto a sede da prefeitura, que funcionará apenas em expediente interno.