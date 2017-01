Polícia Civil realiza à prisão de dois acusados do assalto da Casa Lotérica de Costa Rica

Foi apresentado nesta segunda-feira (09) David Marques Rodrigues,19 anos um dos acusados de roubar a Casa Lotérica em Costa Rica/MS no último dia 19 de dezembro quando levaram o valor de R$ 43.256,00 e fizeram a família de uma funcionaria refém na residência onde ela mora na Vila Nunes. O outro acusado Sandro Roberto Gomes Izidoro Souza,19 anos foi preso na comarca de Cassilândia.

Os dois foram presos no último dia 06 de janeiro, o delegado titular Alexandro Mendes Araújo durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira informou que os dois acusados são cunhados. David foi preso em Costa Rica no Jardim Eldora onde havia alugado uma casa dois dias antes do assalto. Com ele foi apreendido um veículo da marca Logan, de placa OAT 5926 de Costa Rica. O delegado informou que carro foi usado no assalto a Casa Lotérica.

De acordo com o delegado foram realizadas diligências e coletado provas que levaram a pedir a juíza plantonista da comarca de Cassilândia, Kelly Gaspar Duarte Neto o mandado de busca apreensão na residência do Sandro e David.

Ele foi preso na residência localizada no bairro Izanopólis em Cassilândia, onde foram encontrados drogas, duas armas de fogo, sendo uma calibre 38 e outra calibre 635 municiadas.O acusado continua preso na cadeia pública de Cassilândia.

O delegado disse ao site que representou junto ao poder judiciário pela prisão preventiva dos dois acusados. De acordo com Alexandro eles serão indiciados por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado os marginais são: “covardes, quando fazem as pessoas refém, são perigosos”. O delegado informou ainda que os acusado se forem condenados poderão ficar preso por até 27 anos.

De acordo com a polícia os dois marginais planejavam montar uma conveniência em Cassilândia, “eles já haviam comprado o carro e frezzer”. Com eles não foi encontrado o dinheiro do roubo, “acreditamos que eles ainda tenham parte desse dinheiro guardado”.

Reincidente

Sandro é acusado de ter praticado em 2015 um assalto na casa de um empresário em Costa Rica de onde levou três veículos, na época ele era menor de idade.

Ainda de acordo com a polícia ele esteve preso na comarca de Capinópolis, Minas Gerais por 11 meses acusado da prática de assalto. Lá ele juntamente com outros presos renderam um agente penitenciário e fugiram da cadeia de onde levaram um veículo do agente e roubaram coletes e armas. O caso foi registrado em janeiro de 2016. O delegado informou que ele é batizado na organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

A investigação que levou a prisão dos dois acusados de acordo com o delegado Alexandro contou com o trabalho dos oito agentes de polícia de Costa Rica.

Hora da Noticia – Foto Divulgação

