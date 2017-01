PARANAÍBA: Mulher é assassina com tiros no Jardim América

Simone José dos Santos foi assassinada com tiros, por volta das 20h40 deste domingo (8), na rua Carolina Brandão de Freitas, no Jardim América, em Paranaíba, e o principal suspeito, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, é Marcos Tiago Sobral de Andrade, 24.

Testemunhas que estavam no local na hora do crime afirma que a vítima estava com o esposo, o enteado e várias outras pessoas na calçada, momento em que o autor chegou como passageiro em uma Saveiro Cross cor chumbo esverdeada, passou em frente à residência da vítima e parou na esquina descendo com um capacete preto na cabeça.

O autor subiu apressadamente rumo onde estavam a vítima e as testemunhas com uma das mãos para trás, o que fez com que as pessoas desconfiassem da atitude e saíssem correndo. O atirador descarregou a arma e fugiu na Saveiro.

Na sequencia, as testemunhas perceberam que Simone corria em direção ao meio da rua e caiu ao solo sangrando muito. Ela tinha sido atingida pelos disparos, foi socorrida por um desconhecido até a Santa Casa, porém chegou sem vida.

A testemunha Lorran Machesi Santos de Brito, 24, popular Pit Bull, enteado da vítima, afirmou para a polícia ter certeza de que o autor seja realmente Marcos Tiago, pois tiveram um desentendimento alguns dias atrás e ao ir em direção ao grupo para efetuar os disparos deu a entender que pretendia atingi-lo.

