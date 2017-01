Marido bêbado e sem CNH capota veículo na BR-158 e esposa morre próximo a Cassilândia

Maria Conceição Dias, 50 morreu após o carro em que estava capotar na BR-158, na tarde de ontem (8) entre Cassilândia e Paranaíba. O condutor do veículo, marido da vítima de 45 anos, que estava embriagado e não tem CNH, teve ferimentos leves.

Segundo registro policial, o homem teria perdido o controle de direção do carro VW Gol com placas de Cassilândia, e capotou às margens da rodovia, parando com as rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a mulher caída ao lado do carro já em óbito e o marido andando em volta do local do acidente.

Com escoriações no braço, ele foi encaminhado à Santa Casa local. Algumas horas depois, a assistência social encaminhou o marido de Maria até a delegacia e ele realizou teste de bafômetro, constatando embriaguez.

O homem que não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), acabou detido.