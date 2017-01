Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas, visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não descuide.

TOURO Dia negativo, principalmente com a pessoa amada e os assuntos domésticos. Procure compreender as pessoas de mente elevada e se aprimore. Período dos mais difíceis, que acabará superando se confiar nas suas possibilidades e otimismo.

GÊMEOS Muita atividade profissional e êxito nos negócios e nos empreendimentos sociais, estão previstos para você neste dia. Ótimo estado mental o que lhe dará mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes. Não fique inerte quando chamado a agir fora dos seus anseios pessoais.

CÂNCER O período lhe favorecerá nas investigações, estudos, pesquisas e na medicina. Por outro lado, deverá evitar acidentes, negócios arriscados, não crer em falsas notícias e boatos maldosos. Cuide da saúde e da reputação.

LEÃO Fase em que será notado onde comparecer, sua reputação será elevada e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas que vivem à sua volta. Mas, para que tudo isso aconteça siga e dependa da sua própria capacidade.

VIRGEM Sendo este um bom período para você, terá nele boas oportunidades. Aproveite o fluxo astral. É um bom período do ano para se definir profissionalmente, para ganhar dinheiro transformar-se. Estabeleça novos planos de trabalho.

LIBRA Fase propicia, com oportunidades de aprimoramento pessoal, mental, intelectual e psíquica. Suas ideias serão analisadas por pessoas amigas. O dia não é favorável para que os seus problemas mais complicados sejam resolvidos.

ESCORPIÃO Sua possibilidade de êxito serão ampliadas hoje, de acordo com a disposição que levantar para o trabalho. Enfrente as pequenas dificuldades com entusiasmo. Não esmoreça. Fase excelente. Procure eliminar do seu vocabulário, o termo impossível.

SAGITÁRIO Pense nos problemas como quem tenta solucionar um quebra-cabeças e encontrará a solução adequada. Terá uma ideia feliz a respeito dos seus próprios assuntos. Adote uma atitude mental positiva e otimista e tudo saíra bem.

CAPRICÓRNIO Presságios dos mais favoráveis a você. Dia propício aos encontros amorosos, para reatar velhas amizades, para harmonizar-se com parentes e para entender-se perfeitamente com os amigos. Êxito profissional e social.

AQUÁRIO Em relação ao seu horóscopo de hoje, saiba que todos os seus pensamentos, encontram-se em uma linha dinâmica, voltada principalmente para uma direção da pesquisa metafísica e científica. Procure pensar sobre a sua situação.

PEIXES Possível envolvimento seu em algum tipo de manifestação social. No trabalho, poderão ocorrer disputas entre colegas ou mesmo superiores. Atritos com parentes, perda de amizades e o sistema nervoso um tanto quanto agitado, estão previstos para você.

