Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ricardo fica constrangido com os comentários de Joana. Damiana tenta descobrir o que Toninho fez contra Joana e deixa o hostel magoada com o neto. Damiana e Sula chegam à casa de Tânia. Toninho pensa no tempo em que vivia com Joana no Ceará. Martinha destrata Jabá e Lucas. Juliana e Manuela não gostam das ofensas que Bárbara faz a Joana. Martinha pede para Jéssica acompanhá-la na ultrassonografia. Arthur reclama da malhação para Dodô, mas muda de opinião quando Belinha chega. Gabriel tira satisfações com Bárbara. Joana apresenta Damiana e Sula para todos na academia. Giovane repreende Gabriel e Irene por serem preconceituosos. Juliana descobre que Martinha está grávida. Joana encontra Damiana na sala de Ricardo.

SOL NASCENTE

Alice acredita nas provas mostradas por Damasceno e César comemora. Mario e Wagner ajudam Maria e Lindalva a saírem de casa. A casa de Wagner é invadida. Mario e Wagner são perseguidos por João Amaro e seus capangas. Wagner confessa a Mario que César foi o mandante da explosão nas traineiras. Mario e Wagner são capturados. Carol afirma que se vingará de César. Vittorio leva Loretta ao cartório. Paula sugere que Elisa e Dora se associem e abram uma empresa. Alice ajuda Tanaka a escolher sua roupa para o baile no Rota 64. Loretta afirma a Vittorio que não sairá da casa dos De Angeli. Alice vai com Damasceno, César e Patrick falar com o delegado Mesquita. Sinhá volta para Arraial do Sol Nascente.

ROCK STORY

Diana termina o noivado com Léo. Néia ameaça Yasmin para que ela não revele sobre a armação com Stefany. JF diz a Marisa que Nicolau perdeu o interesse por ela. Bianca ajuda Eva a se recuperar da morte de Joel. Léo oferece dinheiro a Stefany para contar a verdade a Diana. Léo e Diana se reconciliam. Lázaro e Néia retomam o plano do sequestro. Diana critica Laila. Chiara fica com febre e Diana impede a filha de ir ao show do pai. Alex, William e Romildo decidem ir ao show de Gui sem saber que ele é o namorado de Júlia. Laila desconfia de Lázaro e grava sua conversa com ele, recusando a proposta do empresário. Gui e a banda 4.4 são muito aplaudidos no show. Alex vê Júlia beijando Gui.

A LEI DO AMOR

Beth registra o encontro de Magnólia e Ciro. Tião acredita ter descoberto um segredo de Pedro. Beth ameaça Magnólia, que cede à sua chantagem. Suely procura Salete para dar notícias de Gustavo. Ciro tenta falar com Beth. Jáder assiste à massagem de Sansão em Mileide. Cidália desmaia e Luciane a leva para o hospital. Robinson pede para Camila desistir de viajar. Magnólia pede para se encontrar com Beth e Elio desconfia. Pedro sugere um passeio de veleiro a Helô, Letícia e Tiago. Beth fala com Augusto, antes de se encontrar com Magnólia. Ciro é rude com Suely e Tiago o repreende. Magnólia encontra com Beth.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Raul se apresenta diante do juiz Corona, que diz ser uma pessoa restrita e apegada à lei. Raul diz que saiu do escritório Ancira por também ser uma pessoa da lei. O juiz Corona pede a Regina seu número de telefone para que falem mais tarde e ele possa a convidar para sair. Julieta diz a Apolinário que apoiará Lucero em sua decisão de casar-se com Edmundo. Patrício dá á Flor seu endereço e a diz que Marrufo irá ajudá-los a destruir Rômulo. Patrício diz a Flor que vai ver sua filha, pois deseja tê-la em seus braços. Mercedes diz a Olga que quando ela nasceu Rômulo também a rejeitou por ser mulher. Olga se nega a acreditar. No escritório Ancira, Marco diz a Rômulo que viu Patrício com o juiz Marrufo. Rômulo se enfurece e pergunta onde os viu. Raul e Norma chegam à casa de Flor, que pergunta sobre o paradeiro de Patrício. O doutor diz a Edmundo que no dia de seu julgamento fará com que chegue ao juiz uma carta contando o muito que lhe ajudou. Por ordem de Tonho, um larápio agride Edmundo e lhe crava uma navalha. Augusto afirma a Rômulo que bloqueou todos os cartões de Patrício. Na prisão, informam ao juiz Corona que Edmundo foi ferido. Marina diz a Inácio que Carlos já não tem nada mais a ver com Consuelo. Noélia questiona Inácio sobre Marina e lhe diz ser muito ciumenta. O doutor Avalos diz a Mercedes que talvez tenham que internar Olga. Rômulo pede a Marco que supervisione a auditoria que Benjamin está realizando.

A GATA

Augusto diz a Lorena que seus filhos a descobriram, e novamente a desprezam. Lorena responde que vai pensar no que fará, pois Esmeralda está ganhando terreno. Augusto diz que Esmeralda jamais perdeu terreno. O advogado Osório diz ao Silencioso que o juiz corrupto que tirou os filhos de Esmeralda está na prisão, e agora só falta Lorena. Damião sorri, dizendo que esta mulher realmente merece estar na prisão. O Silencioso responde que Lorena pagará, mas ainda não é o momento. Ele diz que antes Paulo e Esmeralda devem arrumar suas diferenças. Paulo diz a Esmeralda que não recorda muito das coisas, mas que sente estar se apaixonando por ela outra vez. Xavier diz a Esmeralda que a escutou rir, como não via há muito tempo, e pede para permitir-lhe tocar seu rosto. Esmeralda aceita. Paulo os vê e fica com ciúme. Gisele diz a Paulo que está muito triste por ele tê-la abandonado. Paulo responde que não se lembra dela, e que sua presença lhe dá ansiedade. Começa o casamento de Virginia e Centavinho. Lorena se apresenta para impedir que Virginia se case, argumentando que ela sofre de uma doença em que, caso engravide, acabará morrendo. Virginia grita que essa é outra de suas mentiras para controlá-la. Lorena responde que é verdade, e que ela também não é sua filha. Centavinho diz a Lorena que não importa caso não possam ter filhos próprios, pois eles ainda podem adotar. Virginia pede ao padre que continue o casamento. Centavinho diz a Virginia que eles estarão juntos até ficarem bem velhinhos, e estarão, de forma ou outra, rodeados de filhos e amigos, assim jamais estarão sozinhos.

CARINHA DE ANJO

Flávio quer tirar de sua casa os computadores roubados que tenta vender. Dulce Maria fica feliz que Emílio e Juju também estão no almoço da casa de Vitor. Flávio não sabe bem a origem da mercadoria. Cecília conta para Fabiana que não consegue tirar Gustavo de sua cabeça. Fabiana diz que talvez a vida esteja mostrando um novo caminho para a noviça. Delegado Peixoto vai até o apartamento de Flávio após receber denúncia sobre o roubo de computadores, mas ao se deparar com o irmão de Nicole, desiste de averiguar o apartamento. A vaca Mimosa se machuca e Zé Felipe fica preocupado e triste. Gustavo presenteia Emílio com um cofrinho novo. Inácio conta que a vaca já está bem.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel e Cengiz conversam sobre Eysan. Ali e Sebnem se divertem na piscina. Eysan vende suas joias e conversa com Bahar. Sebnem pega um envelope do cofre de Ezel para Ali. Ezel e Eysan se encontram no hotel e Ali surpreende os dois no quarto.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

A TERRA PROMETIDA

Orias tenta saber o que está afligindo Milah, mas ela esconde a mancha na pele. Adonizedeque conversa com os outros reis. Os monarcas Pirã e Debir se mostram preocupados. Zaqueu volta a treinar com os outros guerreiros. Tobias fica irritado. Maquir se distrai ao prestar atenção em Rune e Livana. Aruna tem dificuldades em preparar um bom almoço para Josué. O rei Zareg diz aceitar a proposta da aliança com Adonizedeque. Josué e Aruna seguem em direção à tenda de Calebe. Samara e Tobias lamentam a falta de seus grandes amores. Maquir tenta disfarçar a preocupação com o relacionamento de Rune e Livana. Ele desabafa com Haniel e diz ter algo mal resolvido com uma moça. O chefe tribal aconselha o filho a pedir perdão a ela. Milah conta para Orias sobre a sua suspeita de estar com lepra. Adonizedeque e os outros reis formam a ‘coalisão invencível’. Úrsula diz não confiar no monarca Zareg. Aruna e Josué almoçam com Noemi e Calebe. Adonizedeque faz um ritual pedindo proteção aos deuses. Yana se oferece para ensinar Aruna a cozinhar. O rei Zareg conversa com Bogotai, o general de Gibeão, e com Racal, o sacerdote. Zareg avisa que não pretende formar aliança com Jerusalém, mas sim com os hebreus. Orias e Milah procuram Darda. Com ódio, Laís observa Calebe e Noemi. Milah se desespera ao ouvir Darda dizer que ela está com lepra. Mireu se abre com Ula e revela seu sentimento por ela. Josué é avisado sobre a doença de Milah. O líder avisa que ela deverá deixar o acampamento. Mara fica satisfeita com a situação de Milah. Jéssica se mostra preocupada. Salmon consola Raabe. Aiúde reclama da falta de compaixão de Mara. Raabe tenta amparar os irmãos. Jogli e Paltiel conversam e concordam com Mara. Orias diz que seguirá com Milah para fora de Gilgal. Com um punhal na mão, Laís se aproxima de Noemi com expressão de ódio.

