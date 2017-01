O Poder Legislativo Municipal comunica que desde o dia 02 de janeiro deste ano, está em recesso parlamentar, retornando as atividades normais no dia 01 de fevereiro. Durante o recesso, o atendimento ao público é feito apenas das 07 às 11h, não havendo expediente no período vespertino.

Na oportunidade a Câmara convida para a primeira sessão ordinária do ano, que será realizada no dia 06 de fevereiro ás 19h.

