Artigo : Somos todos produtores

No Carnaval de 2013 a escola de samba Vila Izabel retratou o Agronegócio e o Produtor Rural em seu samba enredo. A história cantada, as alegorias exibidas na passarela da Sapucai, exaltando e retratando o Produtor e sua valorosa missão de alimentar o planeta, foi tão verdadeira e bonita que: o público, a imprensa e os jurados a consagrou dando a ela o primeiro lugar.

No carnaval de 2017, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, como se noticia, ira retratar o Produtor Rural como: vilão, destruidor da natureza e contaminador de nosso ambiente. Não sei quais os princípios de conhecimento fizeram a escola levar a este viés, talvez seus carnavalescos, seus sambistas, seus financiadores, não sabem, não conhecem a importância do Produtor Rural e do Agronegócio para a sustentabilidade do planeta e em especial de nosso Brasil. Mal sabem eles que quando pegamos qualquer alimento sólido ou líquido na prateleira de um supermercado, este tem o trabalho incansável de alguém aqui no campo que tem a missão mais sublime de produzir comida para alimentar a humanidade, mal sabem eles que até 2050, este mesmo Produtor terá que aumentar, melhorar e produzir 40% mais, para alimentar nossos irmãos cerca 2,3 bilhões que irão povoar nosso planeta. Acredito que estes não sabem que em 1315 por excesso de chuva não produziram o alimento suficiente, e, sem comida os animais não produziu leite, carne e um terço da população Européia morreram de fome. Fato semelhante se repetiu em 1840, por causa de uma doença na batata, outros milhões vieram a perder suas vidas, talvez por isto, lá os PRODUTORES RURAIS merecem todo respeito e admiração de toda sociedade, será que não merecemos este respeito por aqui ou teremos que passar por catástrofes para depois os valorizar.

Senhores Carnavalescos, será que os PRODUTORES DO AGRONEGÓCIO, que sustentou vários planos econômicos aqui em nosso Brasil, que é responsável por 28 % por cento de nossa economia e responsável por nos alimentar a cada instante, não merece VOSSO respeito, VOSSA admiração, VOSSO carinho, enfim, SOMOS TODOS PRODUTORES.

Eng. Agr. Me. EDSON BORGES

Pesquisador e Diretor Executivo Fundação Chapadão

