Líder de igreja, Valdemiro Santiago é esfaqueado durante pregação

Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o pastor Valdemiro Santiago sofreu um atentado na manhã deste domingo (8) enquanto realiza um culto, na Zona Sul de São Paulo. Uma pessoa que ainda não foi identificada o esfaqueou duas vezes no pescoço. O ataque aconteceu por volta das 8 horas e a pregação era transmitida ao vivo para todo o País.

De acordo com informações do site IG, o pastor passou por cirurgia e levou cerca de 20 pontos. Ele não corre risco de morrer.

Em vídeo gravado no hospital, Valdemiro tranquilizou os fiéis e disse que perdoa o criminoso. “Estava limpando as mãos, acabando de ouvir um milagre de um testemunho. Entrou alguém que eu não sei, por trás, e me deu uma facada no pescoço. Mas fiquem tranquilos, a gente só vai quando Deus quer. Que Deus abençoe vocês e eu perdoo a pessoa que fez isso, não sei quem é, mas ela carece de perdão”.

Clayton Neves– Midiamax

