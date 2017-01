Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Período final de crise interior. Início de um novo ciclo em sua vida, abrindo-se novas perspectivas. Procure as motivações mais verdadeiras e invista seu esforço nelas. Dia cheio de novidades para você, envolvendo-o situações interessantes.

TOURO Mercúrio e Vênus trarão uma diminuição na autoconfiança e alguns conflitos na vida amorosa. Tendência a se afastar um pouco das pessoas para poder refletir melhor a respeito de si mesmo e daquilo que necessita ser aperfeiçoado.

GÊMEOS Mudanças na vida cotidiana, podendo alterar horários, modos de agir e de se comunicar com o ambiente e as pessoas. Época favorável para o início de atividades intelectuais que aperfeiçoem sua mente.

CÂNCER Vigor físico, agressividade e impulsividade no seu modo de agir são qualidades que estarão reforçadas em seu caráter. A vida amorosa fará com que tenha impulsos apaixonados, que podem criar situações tensas.

LEÃO Total renovação das oportunidades e de suas motivações. Recuperação da vitalidade física e da autoconfiança. Maior poder de atuar e de tomar decisões. Época favorável para iniciar novas atividades.

VIRGEM Mudanças profundas na maneira de pensar, devido às pressões circunstanciais e fora de seu controle. Maior desejo de recolhimento para refletir sobre o seu mundo interior. Apesar disso, as amizades continuam favorecidas. Trabalho moderadamente beneficiado.

LIBRA Conte agora com a poderosa proteção das pessoas amigas. Boas influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos. Concentre-se mais nos seus afazeres, aproveitando a sua vitalidade física atual.

ESCORPIÃO As influências benéficas atingirão você neste período, quando então, receberá surpresas agradáveis, ouvirá boas notícias e até confissões que poderão ajudá-lo no futuro. Saúde favorecida. Amor correspondido.

SAGITÁRIO Será improdutivo preocupar-se com o que os outros possam fazer ou dizer a seu respeito. Ninguém é perfeito. Mais vale uma orientação do que uma crítica amarga. Seu impulso criativo estará influenciado. Você sentirá a necessidade de se expressar publicamente, exibindo sua criatividade.

CAPRICÓRNIO Durante o período, você poderá receber correspondência do seu interesse. Saiba incentivar o seu otimismo. Deixe de lado o seu ciúme, o seu espírito de vingança. Haja de maneira prática e alcançará maior sucesso.

AQUÁRIO Notícias e novidades de maior interesse podem surgir no final deste período. Ao tratar de negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas possibilidades e as dos outros. Até depois de amanhã, algo poderá dar certo financeiramente.

PEIXES Reveja suas disponibilidades financeiras e faça algum investimento se puder. Êxito no campo profissional, social e nos negócios comerciais que realizar. Muito bom ao amor e loteria. Será também um bom momento para relacionamentos sociais.

