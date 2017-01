Dois veiculos em alta velocidade invadem casa e provocam estragos

Dois carros invadiram uma residência e provocou estragos deste domingo (08), na rua Águia Dourada com a rua Papagaio, no Bairro Esplanada.

Segundo informações da Policia Militar, os dois homens, identificados como Willian Albino Ribeiro e Julimar Cordelio Silva, estava bebendo em um bar que fica na rua Papagaio e entraram em seus veículos, Mercedes A-190, preto, placas HSM 2811 de Dourados MS e Fiat Clio, placas, HHR 1687 de Chapadão do Sul e saíram em alta velocidade, tirando Racha. Ao chegar no cruzamento da com a Rua Águia Dourada a dupla não conseguiu frear os veículos e invadiram a casa do casal John e Francielle.

Na Rua há sinal da frenagem de 29 metros até atingir o portão da casa.

O Veículo, Fiat Clio, quebrou o portão, adentrou a garagem e bateu na traseira da S-10, que estava dentro da garagem, somente parou ao bater na coluna da área da casa. A violência do impacto foi tão forte, que a estrutura da casa ficou abalada.

Os dois motoristas não tinham habilitação. O motorista do MB A-190, Julimar, tinha pegado o veículo emprestado de um parente.

Ambos foram detidos e levado para Delegacia para serem entregue ao delegado para as devidas providencias.

veja a s fotos abaixo

