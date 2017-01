Secretaria de Obras já iniciou a recuperação de pontes e ruas de Alcinópolis

A Secretaria Municipal de Obras de Alcinópolis já iniciou um trabalho de recuperação de algumas ruas da cidade, amenizando momentaneamente os problemas causados pelos buracos. Foram tapadas com cascalho as aberturas localizadas ao fim da Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, com a travessa Verônica Maria de Jesus. O mesmo trabalho foi realizado na Rua Luzia Rezende Silva, próxima ao conjunto habitacional Pôr do Sol.

A manutenção das vias já começou a ser realizada devido ao estado precário que se encontram alguns lugares do município, no entanto, são apenas medidas paliativas. “O desejo é de arrumar todas as ruas, porém, não há dinheiro em caixa e, além disto, muitos maquinários estão quebrados”, explicou o prefeito Dalmy.

Estradas vicinais

Além da manutenção de ruas e avenidas, a secretaria municipal de Obras realizou ainda o trabalho de aterro das cabeceiras da ponte sobre o córrego Limeira, que dá acesso à fazenda do senhor Saturnino. A ponte já havia sido construída, mas ficou inacabada, obstruindo a passagem dos moradores da região.

Fonte: Nathalia Barbosa -assessoria de comunicação

