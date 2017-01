Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Alguma prudência é bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de se perder em pequenos negócios. Influências benéficas. Pode tratar de temas importantes. Saúde e amor sob-bons fluxos astrais.

TOURO Dia favorável para receber benefícios de parentes e do cônjuge e para progredir no trabalho e no plano material. A disposição mental será muito boa e o trato com pessoas de posição lhe trará prosperidade.

GÊMEOS Problemas envolvendo finanças. Seja cauteloso em especial em contas conjuntas. Evite decisões importantes. Sensualismo exagerado e tome mais cuidado com o seu nervosismo. Dia neutro para você. Alguns imprevistos no setor familiar e profissional poderão fazer parte do seu dia.

CANCER Os estudos e as comunicações continuarão favorecidos, desde que já tenham sido iniciados de alguma forma. Uma situação financeira poderá contradizer frontalmente seus desejos e sonhos, impondo lhe uma profunda revisão de valores.

LEÃO No início do período, um dia-a-dia agitado, com várias modificações. Poderá conhecer novos ambientes e pessoas, ter novas ideias. Não haverá problemas com os transportes; a comunicação e os estudos serão favorecidos.

VIRGEM Alegria e tranquilidade em relação a si mesmo. Tendência a se voltar para seus próprios interesses e desejos, o que pode lhe fazer bem. No final do período, pequenos contratempos na lida com o cotidiano.

LIBRA O sol proporcionará mais força física e você poderá voltar a tomar o comando da sua vida. Você se sentirá fortalecido em seu espírito aventureiro e lutador, em busca do sucesso e da auto realização.

ESCORPIÃO Procure cuidar do bom funcionamento do aparelho digestivo e dos intestinos. Marte lhe trará mais confiança e força pessoal. No entanto, o mesmo planeta, proporcionará menos vitalidade física.

SAGITÁRIO Apesar de boas oportunidades para a vida social e o encontro com os amigos, sua disposição não lhe permitirá ir muito longe. É ainda um momento de reflexão sobre si mesmo. Melhora em termos financeiros.

CAPRICÓRNIO Início de um novo período profissional. Possibilidade de ver o seu talento melhor utilizado, produzindo assim uma melhoria, em longo prazo. Fase de recolhimento e necessidade de solidão. Vida afetiva menos intensa com alguns problemas.

AQUÁRIO Melhoria da situação financeira, trazendo-lhe tranquilidade e favorecendo boas aquisições. Pequenas mudanças no seu cotidiano. Necessidade de momentos de descanso na privacidade do lar. Não se empolgue demais, permitindo que a emoção domine a razão.

PEIXES Maior interesse pelas atividades intelectuais e comunicativas, assim como por conhecer novos ambientes e pessoas. Maior coragem e disposição nesses assuntos. Desenvolvimento das situações financeiras e dos negócios.

Comentários