Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

SOL NASCENTE

Alice estranha a visita de Carol. Milena desiste de almoçar com Pietra e Mariano e Loretta fica furiosa. Damasceno leva Patrick até o galpão de Massao. César flagra Carol com Alice. Ralf desconfia de Milena. Mario explica o plano de fuga para Wagner. César manda João Amaro invadir a casa de Wagner. Lenita se emociona com Flavinha. Vanda e Nuno conversam com Dona Xavier sobre o casamento de Chica e Quirino. Tiago fica desconfortável com o jantar na casa de Yumi. Loretta faz ameaças a Vittorio. Ralf pede Milena em casamento. Carol sofre por causa de César. Mario se prepara para ajudar na fuga da família de Wagner. César leva Damasceno e Patrick para mostrar as falsas provas contra Massao para Alice.

ROCK STORY

Néia inventa uma desculpa para justificar sua presença na casa de Lázaro. Diana pede ajuda a Lázaro para afastar Laila de seu pai. Haroldo deixa a clínica envergonhado ao ser visto por Nicolau. Haroldo não conta a Gilda o que descobriu sobre Caio. Néia não aceita o plano de sequestro de Lázaro. Júlia conta a Gui que Alex a abordou, e o músico promete colocá-lo na cadeia. Daniel comenta com Júlia que acredita que a polícia não recebeu a gravação de seu depoimento. Gui pede a Daniel que contrate um detetive para descobrir onde Alex mora. Lázaro se oferece para ser empresário de Laila, mas exige que Gordo não saiba da proposta. Eva não consegue terminar a sessão com Gui. Bianca avisa a Eva sobre o estado de saúde de Joel. Nicolau deixa claro para Marisa que não quer namorá-la. Néia arma com Stefany. Alex observa Júlia e Gui. Diana surpreende Stefany dormindo na cama com Léo.

A LEI DO AMOR

Tião rompe com Letícia. Misael apoia Flávia. Letícia questiona Tiago sobre o motivo de ele querer se casar com ela. Cidália pede para Leila não contar para Flávia quem é o seu pai. Tião pede para se encontrar com Magnólia. Beth se despede de Augusto. Luciane não deixa Hércules falar no comício. Juninho conta para Misael sobre o estado de saúde de Ritinha. Salete discute com Luciane. David convida Flávia para viajar. Yara fica abalada com os comentários de Misael. Letícia avisa a Helô que pedirá para Pedro levá-la até o Juiz. Magnólia entrega dinheiro para Beth e grava sua conversa com ela. Tião conta para Magnólia seu plano para desmoralizar Pedro. Pedro se emociona com o pedido de Letícia. Beth descobre que Ciro e Magnólia são amantes.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A GATA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ramiz visita Selma, a mulher que incentivou Ezel a se arriscar no jogo de pôquer. Ezel quase conta tudo a Eysan, mas desiste depois da conversa com Bahar. Ezel está convencido de que Eysan é tão golpista quanto o pai.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários