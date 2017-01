Comissão Organizadora do Costa Folia 2017 convoca blocos carnavalescos para reunião na terça-feira (10), a partir das 14h

O Governo Municipal por meio da Comissão Organizadora do Costa Folia 2017 convoca todos os blocos carnavalescos da cidade para participarem na próxima terça-feira, 10 de janeiro de 2017, a partir da 14 horas na sala de reuniões do gabinete do prefeito de uma reunião para discutir assuntos referentes ao Carnaval deste ano.

De acordo a subsecretária de Administração e coordenadora do evento Liliane Campos, o Costa Folia terá várias mudanças tendo em vista que uma parte da festa foi terceirizada por isso, a comissão convoca os blocos para algumas discussões e apresentação do novo projeto. “Peço que os blocos mandem representantes para que possamos alinhar alguns pontos para realização da festa, que com certeza será de grande sucesso”, convidou a gestora.

Já o secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Keyler Simey Garcia Barbosa destacou que a festa deste ano com certeza entrará para história como uma das melhores e para que abrilhante ainda mais é importante a participação dos blocos. “É um grande evento e ficará ainda mais bonito com os blocos e seus foliões fazendo a festa com muita energia e alegria”, enfatizou.

O Costa Folia 2017 será realizado de 24 à 28 de fevereiro de 2017, no Centro de Eventos Ramez Tebet com as atrações já confirmadas de Israel Novaes, Humberto e Ronaldo, Bonde do Tigrão, Sambalada e Grupo Loka o evento é uma realização da Prates & Prates, Live Eventos, Peres Store e da Administração Municipal.

