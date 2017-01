Colisão entre carro e caminhão deixa 4 mortos e um gravemente ferido na BR-163

Quatro homens morreram e um ficou gravemente ferido numa colisão entre carro e caminhão ocorrida no início da manhã deste sábado (7), no quilômetro 666 da BR-163, em Rio Verde.

O motorista de um VW Gol, com placas de Campo Grande, José Camilo Peres, seguia no sentido norte com mais três passageiros, Silvanclei Souza Almeida, de 26 anos, Elivelton Camilo de Souza Pereira, de 24 anos, e outro jovem identificado apenas como Wilson Leite, quando teria tentando uma ultrapassagem em local proibido e acabou colidindo de frente com o caminhão Mercedes Benz, com placas de Iepê (SP), que seguia no sentido contrário.

Com a colisão, o motorista do caminhão Pedro Batista de Oliveira, de 38 anos, foi arremessado pra fora do veículo e esmagado pela roda traseira do próprio caminhão. O condutor do carro também morreu na hora, bem como Almeida e Pereira que seguiam no banco traseiro e foram prensados por um motor e um câmbio de carro que eram transportados no porta-malas.

Somente Willian sobreviveu ao acidente e foi socorrido por uma equipe de resgate da CCR MS Via. Com fratura no fêmur e diversas escoriações, ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal de Rio Verde.

Peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil de Rio Verde também trabalharam no local. Pelo disco do tacógrafo, os peritos verificaram que o caminhão estava entre 80 e 100 quilômetros por hora no momento do acidente e o carro teria freado por alguns metros, antes da colisão. Apesar do acidente, o tráfego não precisou ser interditado.

Após serem removidos das ferragens, os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Coxim.

Foto: Angela Bezerra

Foto: Angela Bezerra edicaoms

Comentários