Vereadores realizam primeira reunião de trabalho

Durante o recesso parlamentar, os vereadores de Chapadão do Sul estão se preparando para o início dos trabalhos no legislativo, que deverá ter início no próximo dia 6 de fevereiro com a primeira sessão ordinária desta legislatura. Na manhã de ontem (05) os vereadores participaram de uma reunião na câmara com as assessorias contábil e jurídica da casa para se inteirar dos assuntos e conhecerem mais sobre os processos da câmara.

A reunião teve o objetivo de esclarecer aos vereadores os trâmites e os trabalhos realizados pelos vereadores no Poder Legislativo. Segundo o Presidente da Câmara, Alírio Bacca, a reunião serve como uma capacitação para que os novos vereadores não tenham dúvida com relação ao funcionamento da câmara.

Ao fim da reunião, os vereadores receberam a visita do Prefeito Municipal, João Carlos Krug, juntamente com o Secretário de Governo Guilherme Diniz e de Administração Orlando Castilho, que apresentaram aos vereadores um breve relatório da atual situação do município. A visita do prefeito teve também como objetivo fazer alguns esclarecimentos relativos ao seu mandato.

Ainda durante a reunião o Prefeito Municipal enfatizou a importância da união dos dois poderes em prol do município, segundo ele é de grande importância que haja um diálogo constante entre os vereadores e o prefeito. Todos os vereadores se colocaram à disposição do executivo para que haja uma retomada no desenvolvimento de Chapadão do Sul.

Assessoria da câmara

