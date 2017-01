Prefeito João Carlos Krug participou da primeira reunião de trabalho dos vereadores

Promover um bom diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo é fundamental para o crescimento e desenvolvimento de Chapadão do Sul, e nesta quinta-feira, o Prefeito João Carlos Krug esteve na Câmara participando da primeira reunião de trabalho dos vereadores.

Durante a reunião, o prefeito aproveitou para esclarecer alguns assuntos importantes de interesse dos vereadores, reforçando o pedido de apoio e chamando todos para trabalhar juntos pela retomada do desenvolvimento do município. João Carlos colocou toda a equipe da Prefeitura à disposição dos vereadores, assim como espera contar com o apoio dos 9 parlamentares nas questões de interesse do município. “Devemos estar todos unidos buscando o melhor para a nossa população e o nosso município. Tenho que o interesse dos vereadores é contribuir para que Chapadão do Sul seja um município pujante e destaque em todo o Estado”.

Procurando manter a harmonia e o bom diálo entre os poderes, o prefeito disse ainda que estará sempre em contato com os vereadores discutindo as ações e projetos a serem desenvolvidos. Acrescentou que o momento é de economia, pois será um ano difícil para todos os municípios, e encerrou desejando um bom ano de trabalho a todos.

A reunião contou com a presença da assessoria contábil da Câmara e dos secretários municipais de governo Guilherme Diniz e de administração Orlando Castilho (Dinho).

