Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Sentimentos mais fortes e estáveis na vida amorosa, fortalecendo o casamento e as relações duradouras. Apesar disso, poderá se sentir um tanto inseguro quanto a si próprio. Momentos de tranquilidade.

TOURO Situação positiva para promover mudanças e melhorias no ambiente doméstico e no convívio familiar. Momentos harmoniosos e de bons relacionamentos no trabalho e com os subordinados. Maior conforto na vida material e busca de maior tranquilidade emocional.

GÊMEOS Sua probabilidade de êxito material serão aumentados hoje. Por outro lado, deverá prosperar no campo profissional e social e poderá conseguir o que pretende na vida artística. Período ideal para firmar relacionamentos ou se lançar em novas conquistas.

CANCER Bons contatos com pessoas bem intencionadas e de finanças elevadas, farão com que solucione boa parte de seus problemas. Êxito em jogos, sorteios e harmonia no setor romântico. Você também estará sentindo muita segurança junto aos amigos e conhecidos.

LEÃO Você terá que rever os impulsos que o levaram a cultivar certas relações, pois neles está à causa da atual falta de harmonia entre você e as pessoas do seu convívio. Período de máxima expansão das possibilidades na vida econômica.

VIRGEM Poderá surgir bons negócios e você deverá ter uma reserva para não perdê-los e ainda recuperar possíveis perdas. As questões extraconjugais poderão complicar-lhe física e moralmente neste dia. Não saia da rotina, fale pouco e escute mais.

LIBRA Muito boa influência para cuidar de sua beleza física e para submeter-se a operações plásticas. A saúde está melhorando bastante, bem como as chances de progresso financeiro e profissional. Ótimo ao amor.

ESCORPIÃO Quanto à saúde, faça todos os esforços para manter uma boa alimentação, e também procurando fazer sempre alguns exercícios leves para manter uma boa forma física e psíquica. Bons negócios à vista e excelente influência astral na vida sentimental e amorosa.

SAGITÁRIO Dias dos mais indicados para iniciar a melhoria da aparência de sua casa, tais como nova decoração e reformas. Fará ótimas amizades, mas não confie demais em estranhos. Sucesso junto ao sexo oposto. Dia feliz para o amor.

CAPRICÓRNIO Assuntos econômicos o aborrecerão logo às primeiras horas. Mas não se aborreça, pois à tarde terá ótimas chances de colocar tudo em ordem. Excelente para conseguir a casa própria e para abrir uma caderneta de poupança.

AQUÁRIO Faça de tudo hoje, para melhorar suas condições sociais, amorosas profissionais e financeiras. Mas tudo dentro de um sentido honesto e inteligente. Os contatos pessoais estão favorecidos.

PEIXES Vida muito tranquila e feliz ao lado dos familiares e da pessoa amada você terá hoje. O trabalho lhe trará satisfação e os negócios tendem a render bons lucros. Favorável para poupar o seu dinheiro.

Comentários