Felipe Scorssato assume da SEDEMA

O prefeito municipal, nomeou Felipe Augusto Scorssato Batista, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, do município de Chapadão do Sul.

Felipe Scorssato é presidente do PTB, é arquiteto e urbanista, em um jovem comprometido com bem de Chapadão do Sul.

Veja abaixo a portaria

PORTARIA Nº 048, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO

DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no

uso das atribuições que lhe confere, Resolve:

Art.1° Nomear o Sr. Felipe Augusto

Scorsatto Batista, portador do CPF nº 010.883.711-

40, para o cargo em comissão de Secretário Municipal

de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a

partir desta data.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data

de sua publicação.

João Carlos Krug

Prefeito Municipal

Comentários