A administração municipal de Costa Rica, divulgou nessa semana, as atrações do Costa Folia, que ocorrerá entre os dias 24a 26 fevereiro, no centro de eventos Ramez Tebet, com entrada franca.

As atrações até o momento, já confirmadas são, Israel e Rodolfo, Humberto e Ronaldo, Bonde do Tigrão, Sambalada e GrupoLoka.

A organização é da prefeitura municipal e, o carnaval é considerado o melhor de toda a região.

