Está previsto para as 11 horas, a chegada do corpo do jovem, Alex Monteiro dos Santos de 17 anos, filho da professora da rede municipal de Chapadão do Sul Estela Sálvia Santos.

Familiares comunica que o velório será por poucas horas. Alex, morreu afogado no interior do Paraná, na cidade de Pato Bragado, onde estava com seu pai.

Comentários