Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana enfrenta Bárbara. Toninho sente remorso por ter delatado a irmã. Joana se preocupa com a reação de Giovane. Bárbara manda Clara contar o segredo de Joana para todos na academia. Martinha se recusa a contar para Jéssica quem é o pai do filho que está esperando. Todos na academia comentam sobre Joana e Tânia a apoia. Joana garante a Bárbara que não se afastará da academia. Irene e Gabriel contam o segredo de Joana para Giovane. Tânia repreende Caio por tentar falar mal de Joana para ela. Giovane apoia a namorada. Sula e Damiana chegam ao Rio de Janeiro. Joana se declara para Giovane. Bárbara envenena Ricardo contra Joana. Martinha é rude com Juliana. Belloto, Jéssica e Nanda confortam Joana. Ana descobre que Martinha está grávida. Damiana procura Toninho. Ricardo pede para conversar com Joana.

SOL NASCENTE

Mario chega à casa de Wagner, que está sendo monitorado por João Amaro e seus capangas. Damasceno revira o galpão em que Massao se escondia. Mocinha percebe o encantamento de César por Alice. Wagner se preocupa com o plano de fuga. Alice questiona o motivo da apreensão de César. Chica faz a prova de seu vestido de noiva. Tanaka pensa em convidar Mocinha para o Baile Vintage. Felipe estranha o desconforto de Sirlene com César. Pietra apresenta seu filho Mariano para Milena. Loretta esconde o celular da filha. Ralf não consegue falar com Milena e pensa em encontrá-la em São Paulo. Lenita descobre que Flavinha é adotada. Hirô se incomoda com o pedido de Yumi para trazer Tiago para jantar. Carol ouve uma conversa entre Mocinha e César sobre Alice. Damasceno encontra o local onde João Amaro plantou as falsas provas contra Massao. Carol liga para Mario e procura Alice.

ROCK STORY

Júlia consegue se desvencilhar de Alex. Lázaro se arrepende de confessar a Néia que gosta de Diana. Júlia estranha que Alex a tenha chamado de Lorena e conta para a irmã. Lorena exige que Alex se afaste de Júlia. Júlia não consegue contar a Gui sobre o encontro com Alex. Gordo convida Laila para morar com ele. Diana se sente abalada na primeira audiência do divórcio. Gui avisa aos integrantes da banda 4.4 que dividirá o dinheiro do prêmio entre eles. Marisa comenta com Luana que Nicolau a está tratando de forma estranha. Gui prepara um jantar romântico para Júlia. Lázaro diz a Ramon que teve uma ideia para acabar com o casamento de Diana. Nicolau promete ir com Caio à sessão de quimioterapia. Lázaro avisa a Néia que irá sequestrá-la. Diana encontra Néia na casa de Lázaro.

A LEI DO AMOR

Magnólia desmaia e Ana Luiza a socorre. Tiago e Letícia convidam Antônio para ser padrinho de seu casamento. Ciro implora para que Magnólia termine o relacionamento com ele. Pedro repreende Fausto por ter se arriscado. Beth humilha Vitória. Flávia descobre que Tiago se casará com Letícia e faz uma ligação misteriosa. Salete não conta a verdade sobre Gustavo para Suely. Sansão expulsa Mileide de seu quarto. Magnólia suspeita da melhora de Fausto. Flávia termina seu namoro com David. Magnólia reclama por não ter sido convidada para o casamento de Tiago. Beth pensa em aceitar a proposta de Magnólia e se aconselha com Augusto. Misael vai com Flávia ao encontro de Cidália. Jáder procura Sansão no SPA. Cidália explica a Flávia por que não quer mais vê-la. Beth se encontra com Magnólia. Tiago agride Tião.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

No pátio da prisão, Tonho pensa em cravar uma navalha em Edmundo. Eles brigam e caem no chão. Durante a briga Tonho acaba ferindo a si mesmo e o doutor chega para ajudá-lo. No escritório Ancira, Marco encontra um documento sobre a transferência de dinheiro de uma conta do escritório para uma no estrangeiro. Em nome de Augusto e Benjamin. Na enfermaria do presídio, Edmundo pede a Tonho que diga a verdade. Tonho se nega e morre. Em uma cafeteria, Augusto informa Rômulo que o escritório Ancira foi fechado. Augusto corre e Rômulo atira nele a distância. Mercedes diz a Érica querer que Regina seja madrinha da filha de Olga. Edmundo diz a Lucero que a única pessoa que pode ajudá-lo é Zaida, mas ela está desaparecida. No aeroporto, alguns agentes e Marco detém Benjamin e Augusto pelos desvios nas contas do escritório Ancira. Patrício pede a Raul que se cuide e adverte Regina e o restante da família que também o faça, já que Rômulo é um assassino perigoso. Regina encontra em seu celular uma mensagem de voz de Patrício. Patrício deixa a Raul um bilhete de despedida. Regina entrega ao juiz Corona a carteira que guardou por mais de vinte anos. Regina conta ao juiz Corona tudo o que ocorreu quando encontrou a carteira e o agradece. Regina comenta com Edmundo que o juiz Corona é o homem que perdeu a carteira que acharam antes de chegarem a capital. Em sua casa, Flor diz a um repórter sobre a tentativa de assassinato que sofreu por parte de Rômulo. Patrício esquece o celular no banco de uma igreja. Regina entra em uma igreja para rezar. Patrício volta em busca de seu celular e se encontra com Regina.

A GATA

A polícia chega ao lixão para deter Esmeralda e tirar-lhe seus filhos. Lorena diz a Gisele que precisam celebrar porque nestes momentos a polícia já deve estar prendendo Esmeralda, assim seus filhos serão entregues a João Garza. Augusto diz a Lorena que quando seus filhos souberem que ela sempre esteve por trás das armações contra Esmeralda, vão odiá-la. Lorena responde que representou muito bem o papel de boa avó e sogra carinhosa para que ninguém desconfie dela. Mariano chega e diz a Lorena que só ela sabia o paradeiro de Esmeralda e agora a polícia foi atrás dela. Lorena se surpreende. Inês diz a sua avó que vai se unir novamente a seu bando e venderá seu bebê. Garibaldo pede a Inês que não venda a criança. Ele diz que se ela quer dinheiro, ele mesmo. Inês responde que para Garibaldo, não venderia seu bebê nem por todo dinheiro do mundo. Lorena ordena a Tilico que atire os bebês do lugar mais alto que puder no lixão. Damião surpreende Lorena. Ela tenta escapar, mas dá de cara com Mariano e Paulo. Paulo diz que agradece a Deus por não se lembrar de nada, pois tem certeza que a odiaria infinitamente. Lorena culpa Tilico, que diz que ela o pagou para que se passasse pelo pai dos filhos de Esmeralda. Paulo entrega seus bebês a Esmeralda.

CARINHA DE ANJO

Dulce Maria leva para a Madre Superiora as suas propostas para verificar se são aprovadas. A religiosa gosta de todas, mas adapta uma delas, ao sugerir que doem os brinquedos para crianças necessitadas. Gustavo liga para Nicole e pede o nome ou telefone do médico que está cuidando de Haydee no hospital. Nicole pensa em uma desculpa para dar para Gustavo. Nicole tenta mais uma vez se insinuar para o médico Jairo, que diz que quer que ela pague a conta do hospital e vá embora. Rosana se veste como a Tia Perucas. Zeca está apaixonado por Juju. Solange prepara médico uma torta de morango para Vitor. Irmã Cecília pede permissão para a Madre Superiora para ir ver as casas que a família de Dulce Maria conseguiu verificar para sua irmã. A Madre deixa apenas se ela estiver na companhia do Padre Gabriel. Dr. André telefona para o colégio e diz para Cecília que encontrou algumas casas para alugar e gostaria de mostrar para ela. Vitor termina de fazer a arrumação para o almoço de inauguração de sua casa.

NOVELA DA BAND

EZEL

Serdar suborna a recepcionista do hotel onde Ezel morou e ela dá pistas importantes sobre ele. Bahar conta a Ezel sobre os golpes de Serdar. Mert chega à conclusão que Omer é inocente no roubo do cassino.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Resumo não divulgado pela emissora.

A TERRA PROMETIDA

Samara ameaça Quemuel e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna. Iru vê Jéssica se afogando e salva sua vida. Quemuel conversa com Samara e revela toda a verdade. Iru diz que Jéssica encontrará um novo amor. Léia repreende a atitude da filha. Elói e Ioná se instalam na nova tenda. Mara aparece para conhecer o local. Samara continua chantageando Quemuel. Elidade presenteia Rune com uma cela especial que o possibilita andar a cavalo. Raabe se prepara para o casamento. Quemuel e Samara seguem para a tenda de Josué. O veterano diz permitir a união entre ele e Aruna. Samara fica possessa. Aruna conversa com Ioná e mostra o vestido de noiva. Orias se declara para Milah. Eleazar dá início à cerimônia. Samara observa com raiva. Elói se emociona. Gael começa a se expressar mais. Escondida, Yana observa o casório. Adonizedeque diz que pedirá os conselhos de duas prisioneiras. Abul explica que o rei mantém a rainha e sua mãe aprisionadas. No acampamento, Iru se recorda de Melina. Ele vê Jéssica chorando e a ampara. Com raiva, Laís observa Calebe. Adonizedeque diz que formará uma coalisão invencível com os reis vizinhos. Os noivos recebem o carinho dos convidados. Isaque chama Adélia para uma dança. Orias diz amar Raabe. Salmon agradece todo o apoio de Zuma. Raabe diz que tratará Lila como uma filha. Elias se irrita com as reclamações de Mara e Jogli. Na taberna de Lina, Mireu trata Ula com carinho e delicadeza. Otniel chama Acsa para dançar. Quemuel diz torcer pela felicidade de Aruna. Samara constrange Yana e pede para ela dar os parabéns aos noivos. Josué se declara para Aruna. Oito meses se passam. Grávida, Raabe recebe o carinho de Salmon. Livana cuida de seus dois bebês gêmeos. Boã, Sama e Ruth paparicam a menina que nasceu. Josué diz que é preciso estarem preparados para uma nova guerra. No palácio de Jerusalém, Adonizedeque recebe os reis de Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon e Gibeão. Milah se desespera ao notar uma mancha branca na pele.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

