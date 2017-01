Com apoio da sociedade e do Bloco Pinga com Limão, jovem de Costa Rica ganha triciclo motorizado

Com muitos sonhos pela frente, e impossibilitado fisicamente, o jovem José Vicente Perera da Cruz “Zé Vicente” de 21 anos procurou no ano passado o apresentador Anderson Dias e pediu sua ajuda para voltar a estudar.

Comovido, Anderson Dias contou a história de luta do cadeirante, morador da Cohab Azul, em Costa Rica – MS, e lançou uma campanha em prol de Zé Vicente no sentido de angariar recursos para a compra de um triciclo motorizado no valor de R$ 9.900,00.

A resposta foi imediata e logo nos primeiros dias, a organização do Bloco Pinga com Limão ligou e fez a doação de um notebook que possibilitou a realização de uma rifa. Os talões da rifa foram confeccionados pelo empresário Donato da Grafcom. Com a venda da rifa foi possível levantar R$ 3.280,00, assim também o Grupo Seresteiros e Rádio Cidade FM se mobilizam no sentido de sensibilizar as pessoas a fazem suas doações.

Em entrevista a reportagem do Costa Rica em Foco, Zé Vicente contou que também tem o sonho de ser médico clínico geral. O sonho do jovem foi interrompido em junho de 2012 quando foi vítima de uma tentativa de homicídio no Córrego Cascavel, em Costa Rica. “Levei um tiro na cabeça, fiquei 21 dias internado na Santa Casa e com a graça de Deus estou aqui para contar a minha história, nasci de novo”, relembra Zé Vicente que tem uma filha.

Zé Vicente ficou com sequelas e isso dificultou sua locomoção, por isso, procurou o apresentador Anderson Dias para que comovesse as pessoas por meio do seu programa de rádio e assim ajudassem a comprar uma condução para ele.

Nesta semana o apresentador Anderson Dias acompanhado do presidente da FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica e diretor-financeiro do Bloco Pinga com Limão Walter Moreira Lima, a representante do Grupo Seresteiros Cleirimar Alves Amorim, a diretora da Rádio Cidade FM Luciana Lemos e toda equipe da emissora realizaram a entrega do triciclo motorizado ao jovem Zé Vicente.

“Só tenho que agradecer a todos que se sensibilizaram com a minha história, vou honrar cada doador com meus estudos. Já procurei me informar como faço para me matricular no EJA – Educação de Jovens e Adultos – para assim eu concluir o ensino médio, e o próximo passo, terminado o EJA, será fazer a faculdade de administração que também já ganhei, e quem sabe, um dia pode fazer uma faculdade de medicina, não custa sonhar”, conta emocionado Zé Vicente.

informações do costaricaemfoco

