Chapadão do Sul: Educação abre processo seletivo para contratação de professores

O Diário Oficial do municipal, do dia 05, publicou o edital de abertura da abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo Simplificado de Professores, para desempenho de função docente, sob a forma de convocação do Município de Chapadão do Sul/MS, para atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2017 de acordo com as normas e condições seguintes:

Veja abaixo

EDITAL Nº001/2017

Abertura de processo seletivo simplificado deprofessores da

Rede Municipal de Ensino

João Carlos Krug, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo Simplificado de Professores, para desempenho de função docente, sob a forma de convocação do Município de Chapadão do Sul/MS, para atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2017 de acordo com as normas e condições seguintes:

1 – DOS CARGOS

1.1 – Os Cargos, objeto do Processo Seletivo Simplificado de Professores, escolaridade, requisitos, atribuições e valor da hora aula constam do Anexo I deste Edital.

1.2 – O contrato é de prestação de serviços, por tempo determinado.

1.3 – São requisitos básicos para o provimento do cargo:

a) – ser brasileiro nato ou naturalizado; b) – estar em gozo dos direitos políticos e civis; c) – estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; d) – ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; e) – comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo, com apresentação de

Diploma e Histórico Escolar;

f) – apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública em órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União Federal, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios que causem incompatibilidade com o cargo a que foi nomeado (art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 1988). DAS INSCRIÇÕES

2.1 – O Formulário de Inscrição e o Edital do Processo Seletivo Simplificado de Professores, contendo toda a regulamentação, estarão disponibilizados, para preenchimento e envio, no endereço eletrônico www.chapadaodosul.ms.gov.br

2.2- Os formulário de inscrição deverão ser enviados via e-mail para o seguinte endereço eletrônico (semed.inspecao@outlook.com) entre os dias 06 e 27 de janeiro de 2017.

Comentários