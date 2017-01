Está em destaque na “TV Chapadão”, canal de vídeos da Prefeitura de Chapadão do Sul, vídeo com as imagens da posse do Prefeito João Carlos Krug, do Vice-prefeito João Buzoli e dos novos vereadores de Chapadão do Sul.

O vídeo traz ainda imagens da diplomação, realizada em dezembro, e da missa em homenagem aos novos gestores do município.

A posse aconteceu no último dia 1º de janeiro, no CTG.

Assista ao vídeo.

Assecom PMCS