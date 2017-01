Traficante é preso na rodoviária de Chapadão do Sul com 19 tabletes de maconha

Na noite de quarta-feira (4), Tiago Santos de Oliveira, de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Chapadão do Sul. Ele estava em um ônibus e seguiria para Goiás quando foi detido.

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento de rotina na rodoviária, quando abordou passageiros de um ônibus que seguia de Campo Grande para Goiânia (GO). O passageiro Tiago disse aos policiais que iria para Cassilândia ver um amigo, quando o celular dele tocou.

Conforme os policiais, do outro lado da linha, “Goiano” dizia que esperava Tiago em Caçu (GO), para receber a encomenda. Os militares questionaram sobre a bagagem do rapaz e ele disse que não tinha, pois retornaria no dia seguinte. Em vistoria, os policiais acabaram encontrando a mala de Tiago no bagageiro interno, com 19 tabletes de maconha.

A droga foi apreendida e Tiago preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele confessou que receberia R$ 1,6 mil para entregar o entorpecente.

Midiamax

