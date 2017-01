Prefeito, secretários, vereadores e presidente da ACIACRI participam de videoconferência com superintendente da Sudeco

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa, os secretários Municipais Ailton Martins de Amorim (Agricultura e Desenvolvimento) e Keyler Simey Garcia Barbosa (Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura), a subsecretária de Administração Liliane Campos, os vereadores Lucas Lazaro Gerolomo (presidente), José Augusto Maia Vasconcellos (vice-presidente), Rayner Moraes e Jovenaldo Francisco dos Santos, e ainda o presidente da ACIACRI – Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Costa Rica – MS, Anderson Dias, participam na tarde de terça-feira de uma videoconferência com o superintendente da Sudeco – Superintendêcia do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Antônio Carlos Nantes de Oliveira.

Durante a reunião que também contou com a ilustre presença do ex-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, as autoridades de Costa Rica tratam da realização do II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira com o tema: O papel da Sudeco no desenvolvimento do Centro Oeste. O evento será realizado nos dias 27 e 28 de janeiro de 2017, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”; com início a partir das 14h de sexta-feira.

Conforme o prefeito Waldeli, a reunião foi muito positiva e serviu para estreitar as relações com a Sudeco, bem como para tirar as dúvidas das autoridades presentes quanto ao FDCO – Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – e o FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.

Comentários