MS termina 2016 com 72 municípios na ‘zona vermelha’ da dengue

Mato Grosso do Sul terminou 2016 com 72 municípios na “zona vermelha” da dengue e sete com média incidência da doença, segundo o boletim epidemiológico referente à semana 52, divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria do Estado de Saúde (SES).

De acordo com os dados, entre os dias 26 e 31 de dezembro, foram notificadas 56 pessoas com suspeita da doença. Ao todo, foram 59.874 casos suspeitos durante todo o ano quando morreram 19 pessoas vítimas da dengue.

Dos 72 municípios com alta incidência da doença – acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes – 18 tiveram casos confirmados de dengue: São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Ponta Porã, Coxim, Nova Alvorada do Sul, Bonito, Dourados, Naviraí, Sidrolândia, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso, Ivinhema, Três Lagoas, Cassilândia, Bataguassu, Nova Andradina, Jardim e Corumbá.

Na lista das sete cidades com média incidência da doença – de 100 a 300 casos para cada 100 mil habitantes – Aquidauana e Anastácio tiveram casos confirmados.

G1 MS

Comentários